Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, каза той

18 декември 2025, 13:44
"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи
И ма избран изпълнител за сметосъбирането във втора и пета зона, които включват районите "Искър", "Кремиковци", "Панчарево", "Връбница, "Нови Искър" и "Банкя", обяви кметът на София Васил Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

Избраният изпълнител е фирмата "БКС-Чистота", която е предложила цена от 325 лв. на тон за събиране на отпадъци във втора зона и 348 лв. за дейността в пета зона.

Надявам се да посрещнем празниците значително по-спокойни, че няма да бъдем зарити от планини с боклук и че ако падне сняг ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градският транспорт, каза кметът. За втора и пета зона предстои десетдневен срок, в който може да бъде обжалван този избор и се надявам да преминем към подписване на договор, посочи Терзиев и поясни, че междувременно Столичната община ще проведе разговори с избрания изпълнител за постигането на по-ниска цена.

Кметът съобщи още, че Столичната община е издала заповед за удължаване на срока на договора за първа и седма зона. Първа зона включва районите - "Средец", "Лозенец" и "Студентски", а седма - "Възраждане", "Оборище" и "Триадица". Имаме становище от Агенцията за обществени поръчки, което ни позволява да го направим, подчерта Васил Терзиев. Той изрази надежда в най-скоро време да се върви към сключване на договор.

В шеста зона ("Красно село" и "Люлин") се работи за това да се подпише дългосрочен договор с общинското дружество "Софекострой", каза още Васил Терзиев и добави, че по уверение на изпълнителния директор до 15 януари трябва да има цялата нужна налична техника за изпълняването на дейността и редовното качествено почистване на "Люлин" и "Красно село".

За трета зона ("Подуяне", "Слатина" и "Изгрев") и четвърта зона ("Сердика", "Илинден" и "Надежда") се чакат решения на Комисията за защита на конкуренцията, посочи Терзиев. По думите му за трета зона за момента остават усилията на районните кметове да се справят със ситуацията. Във всекидневен контакт сме с тях и работим за това Столичното предприятие за третиране на отпадъци да добави техника там, така че нещата да се стабилизират, заяви кметът.

Източник: БТА, София Господинова    
Сметосъбиране София Васил Терзиев Столична община Почистване на града Обществени поръчки Софийски райони БКС-Чистота Управление на отпадъци Договори за почистване
