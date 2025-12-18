България посрещна новите F-16 - край на първия етап от модернизацията на ВВС

"Алианса за права и свободи" от "Дондуков" 2: Нов кабинет в сегашното НС е почти невъзможен

В сички осем самолета F-16 Block 70 по първия договор между България и САЩ вече са в базата. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов на официална церемония в авиобаза Граф Игнатиево, на която изтребителите бяха представени.

* Видеото е архивно!

Сред присъстващите са вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на Военновъздушните сили геннерал-майор Николай Русев, Мартин Макдауъл - изпълняващ длъжността посланик на Съединените американски щати в София.

Това е красноречив израз на развитието, задълбочаването на стратегическото партньорство между България и САЩ. Още няколко важни проекта реализираме със САЩ, очакваме с нетърпение и доставката на първите бойни машини „Страйкър“ в началото на следващата година. Предстоят преговори и за доставка на брегова система за охрана на морските ни пространства, посочи Запрянов.

Припомняме, че първият договор за производство и доставка на изтребители F-16 Block 70 беше подписан между правителствата на България и САЩ през 2019 година. След посещение в завода на "Локхийд Мартин" в Южна Каролина в началото на 2025 г. министърът на отбраната Атанас Запрянов заяви, че до края на годината се очаква да бъдат получени всички осем самолета по този договор. По думите му, вторият договор, подписан през 2022 г. за придобиването на още осем самолета F-16 Block 70, ще се изпълнява до края на 2027 година.

България получи първия самолет F-16 Block 70 в производствената база на „Локхийд Мартин“ в Грийнвил, САЩ, в края на януари тази година.