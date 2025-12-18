В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

С офийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за нанесена телесна повреда и закана за убийство.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 25.07.2024 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в гр. София е спрял в средата на кръстовището пред управлявания от пострадалия автомобил, слязъл е от колата си и започнал безпричинно да нанася удари с юмруци в областта на главата на пострадалия.

Обвиняемият е продължил действията си въпреки намесата на трето лице. Той нанесъл на пострадалия телесна повреда, изразяваща се в оток на носа, разкъсване, отток и кръвонасядане по лигавицата на горната устна, оток на долната устна и охлузвания в областта на лявата гърда.

По същото време обвиняемият се е заканил на потърпевшия с убийство, като му казал: „Абе аз Пилето не лежах, теб ли ще лежа, недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа.“

В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели.

Предстои делото да започне в Софийски районен съд.