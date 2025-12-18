България

Нощ на ужаса в София: Шестима отвличат мъж с торба на главата

Един човек се издирва, в похищението има замесена и 27-годишна жена

18 декември 2025, 13:28
Ш естима души са отвлекли мъж в София.

Случаят е от юли тази година, съобщават прокуратурата.

На трима от тях е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода, а на другите трима – за самото отвличане. Една от задържаните е жена на 27 г. Тя е пусната на свобода под парична гаранция от 3000 лв. Четирима други са задържани за срок до 72 часа. Един човек се издирва.

След като бил върнат в София, потърпевшият подал сигнал на тел. 112. В условията на неотложност в хода на разследването са претърсени множество адреси, иззети са доказателства, извършени са разпити, назначени са експертизи, направен е и следствен експеримент, уточни на брифинг зам. градският прокурор на София Десислава Петрова.

Опит за отвличане заради финансови неуредици

Според събраните до момента доказателства късно вечерта на 1 юли 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил  от адреса, на който живее. Държан е против волята му на три различни места от късните часове на 1 юли до ранните на 3-ти юли – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София. Докато бил превозван с лека кола, имал поставена торба на главата. Според държавното обвинение в това време похитителите взели ключовете за дома на жертвата, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и негов телефон, на който имал приложение за онлайн банкиране.

Освободиха отвлечен в Студентски град италианец

Мъжът бил принуден да даде достъп на обвиняемите до банковите си сметки. Разследва се изтегляне на сума от сметките му в град Нови Искър, както и за 94 хиляди лева с онлайн банкирането. Според прокуратурата сега тези пари са обърнати в криптовалути.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови сметки с част от участниците в отвличането. „Не разследваме група, става въпрос за обикновено съучастие”, подчерта Петрова. По думите ѝ ако бъдат признати за виновни, обвинените в отвличане ще получат присъда от 7 до 15 години „лишаване от свобода”, а тези в противозаконно отнемане на свобода – ще трябва да лежат в затвор до 6 г. 

Хванаха петима за отвличане

„Използвали сме специални разузнавателни средства и установихме целия път на автомобилите, с които мъжът е бил транспортиран“, каза главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи. Той допълни, че мъжът е натоварен в автомобил от две неизвестни за него лица, които са се представили за служители на МВР. Николов каза още, че основната водеща теза е, че похитителите са лица, които преди време са се занимавали с каналджийство.

Главен комисар Любомир Николов съобщи още, че по време на работния процес органите на МВР са установили и подготовка за друго отвличане. „Подготвяло се е още едно отвличане с пригодена за тази цел къща в Пловдив“, каза той и допълни, че органите са разкрили, че набелязаната жертва отново е бил мъж с добри финансови възможности. „Набелязаният мъж е имал в криптопортфейл сумата от над един млн. долара, които е следвало да прехвърли по същия начин, както е направил и отвлеченият през юли мъж“, каза още главен комисар Николов. Той уточни, че набелязаните жертви и организаторите на отвличането са се познавали покрай престъпни дейности, които са извършвали заедно, като става дума за каналджийство. 

Източник: БГНЕС, БТА    
Отвличане София Задържани лица Финансови неуредици Разследване Банкови измами Похитители Мъж жертва Прокуратура Криптовалути
