Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Счупиха прозорци на сградата на парламента в Брюксел

18 декември 2025, 17:56
П ротестиращи палиха огньове и хвърляха картофи по полицията за борба с безредиците, която отговори със сълзотворен газ и водни оръдия в Брюксел. Това се случи, след като напрежението ескалира по време на фермерска демонстрация срещу планираното търговско споразумение на ЕС с южноамериканския блок Меркосур, предаде АФП. 

Около 1 000 трактори с бибиткащи клаксони навлязоха в белгийската столица, за да окажат натиск върху срещата на върха на лидерите на ЕС, на която съдбата на сделката висеше на косъм.

Източник: EPA/БГНЕС

„Тук сме, за да кажем „не“ на Меркосур“, заяви белгийският млекопроизводител Максим Мабий. „Все едно Европа се е превърнала в диктатура“, каза той, обвинявайки председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, че се опитва да „прокара сделката насила“.

Най-малко 7 000 фермери участваха в предимно мирно шествие през европейския квартал на столицата, където сделката с Меркосур бе сред основните теми на срещата на върха на ЕС, фокусирана върху финансирането на военните усилия на Украйна.

Фермери блокираха Брюксел, сблъсъци с полицията

Бурни сцени се разиграха пред Европейския парламент, където фермери подпалиха огън от гуми и сено и замеряха полицията с грудки, а органите на реда отвърнаха със сълзотворен газ, като черен дим изпълни околните улици.

Журналисти на АФП станаха свидетели и на актове на вандализъм от страна на размирници в периферията на протеста, които чупеха прозорци на сградата на парламента.

Фермерите, особено във Франция, се опасяват, че споразумението с Меркосур ще ги постави в неконкурентна позиция заради приток на по-евтини стоки от аграрния гигант Бразилия и съседните му страни.

Плановете на Фон дер Лайен да отлети за Бразилия този уикенд, за да подпише споразумението, бяха поставени под въпрос на 17 декември, след като Италия се присъедини към Франция в искането за отлагане.

Председателят на ЕК заяви, че все още се надява на споразумение, след като проведе, по думите ѝ, „добра и продуктивна“ среща с делегация на европейски фермери, за да изслуша техните опасения.

„От изключителна важност е да получим зелена светлина за Меркосур и да можем да завършим подписването“, заяви ръководителката на ЕС.

Споразумението ЕС–Меркосур би създало най-голямата зона за свободна търговия в света и би помогнало на блока да изнася повече автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка във време на глобално търговско напрежение.

Фермерите обаче твърдят, че то ще улесни навлизането в Европа на говеждо месо, захар, ориз, мед и соя, произведени от по-слабо регулирани южноамерикански производители.

Париж и Рим настояват за по-строги предпазни клаузи, по-строг контрол върху вноса и по-високи стандарти за производителите от Меркосур.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди при пристигането си в Брюксел, че Франция няма да подкрепи сделката без по-силни гаранции за своите фермери.

Източник: EPA/БГНЕС

„Искам да кажа на нашите фермери, които през цялото време ясно заявяват позицията на Франция: ние смятаме, че още не сме стигнали дотам и сделката не може да бъде подписана в този си вид“, каза Макрон.

Той обеща, че Франция ще се противопостави на всеки „опит тя да бъде прокарана насила“.

Ключовата икономика Германия, както и Испания и скандинавските страни, твърдо подкрепят пакта с Меркосур, желаейки да увеличат износа си, докато Европа се бори с китайската конкуренция и с администрация в Белия дом, склонна към налагане на мита.

„Ако Европейският съюз иска да остане надежден в глобалната търговска политика, решенията трябва да се вземат сега“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц. 

Френски земеделци блокираха с трактори ЕП в Страсбург

Но с противопоставянето на Париж, Италия, Унгария и Полша, критиците на сделката вече разполагат с достатъчно влияние в рамките на Европейския съвет, за да я блокират, ако бъде подложена на гласуване.

Последният обрат в позициите на европейските държави предизвика остра реакция от бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва, който заяви пред партньорите от ЕС, че моментът за сключване на сделката е „сега или никога“.

Европейските фермери са възмутени и от предложенията на ЕК за реформа на мащабните селскостопански субсидии в 27-членния блок, опасявайки се, че към тях ще потичат по-малко средства.

„Нашето послание е съвсем ясно: протестираме от 2024 г. във Франция, в Белгия и на други места“, заяви Флориан Понселе от белгийския фермерски съюз FJA.

„Искаме най-накрая да бъдем чути“, добави той.

Източник: БГНЕС    
