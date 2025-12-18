Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи

HR директорката, която беше заснета в интимна близост с женения си шеф на „kiss cam“ по време на концерт на Coldplay, отрече да е имала афера — като заяви, че е взела „лошо решение“ след „няколко High Noon-а“.

High Noon е американска марка готов алкохолен коктейл – т.нар. hard seltzer, газирана напитка с алкохол, обикновено с водка и плодов сок, продавана в кенове; популярна лека алкохолна напитка в САЩ.

Кристин Кабот, 53-годишна майка на две деца, наруши мълчанието си в поредица от интервюта, публикувани в четвъртък — месеци след като 16-секундната ѝ публична проява на нежност с тогавашния ѝ шеф, главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, предизвика бурна обществена реакция.

Ex-Astronomer employee caught canoodling with boss at Coldplay concert blames ‘bad decision’ on a ‘couple of High Noons’ https://t.co/YJCjeYGicf pic.twitter.com/HpVkbRC58p — New York Post (@nypost) December 18, 2025

„Взех лошо решение, изпих няколко High Noon-а, танцувах и се държах неподобаващо с шефа си“, каза тя пред New York Times, като призна, че той е бил нейното „увлечение“.

„И това не е нещо незначително. Поех отговорност и се отказах от кариерата си заради това. Това е цената, която избрах да платя“, обясни тя.

Тя също така настоя, че реакцията срещу нея след тази сапунено-драматична история е била неоправдана.

„Можеше да ме удари мълния, можех да спечеля от лотарията или можеше да се случи това“, каза Кабот в отделно интервю за The Times of London.

„Но аз не съм някаква знаменитост, аз съм просто майка от Ню Хемпшир“, добави тя. „Дори и да съм имала афера, това не е работа на никого", обяснява Кабот.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/VkVqpfTwRz — Maya Ishii-Peters Jolly Comebacks (@meltingmom3nt) September 17, 2025

„Беше като алена буква; хората изтриха всичко, което съм постигнала в живота си и в кариерата си. Това не може да е последната дума“, споделя тя.

Опозорената ръководителка отбеляза, че както тя, така и тогавашният ѝ шеф са били в приятелска раздяла със съответните си съпрузи, когато са решили да отидат заедно на концерта с нейни приятели.

Кабот, която е била назначена едва предишния ноември, призна, че е развила „голямо, щастливо увлечение“ по Байрън, след като около месец преди концерта е научила, че и той е в процес на раздяла със съпругата си.

🔺 EXCLUSIVE: For the first time, the former Astronomer executive, Kristin Cabot, speaks publicly about her panic after seeing the video, the impact on her children and the danger of the online mob

https://t.co/xCL4NLHLS6 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) December 18, 2025

„Исках да си облека сладък тоалет, да изляза, да танцувам, да се смея и да си прекарам страхотна вечер“, каза тя пред New York Times.

„И така вървяха нещата“.

„Някаква вътрешна част от мозъка ми може би е подскачала и е махала с ръце, казвайки: ‘Не прави това’“, призна тя, но в крайна сметка била „във възторг“, че е там с него.

Въпреки поведението им на екрана, Кабот призна, че е знаела предварително, че нейният бъдещ бивш съпруг се намира някъде сред публиката на концерта на Coldplay.