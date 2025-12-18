Свят

Coldplay аферата на годината: HR директорката най-накрая проговори за прегръдката с женения си шеф

Кристин Кабот, 53-годишна майка на две деца, наруши мълчанието си в поредица от интервюта, публикувани в четвъртък — месеци след като 16-секундната ѝ публична проява на нежност на концерт на Coldplay с тогавашния ѝ шеф, главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, предизвика бурна обществена реакция

18 декември 2025, 16:00

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо
Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София

Терзиев: Има избран изпълнител за сметосъбирането в шест района в София
Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

Пеевски поиска преразглеждане на охраната си от НСО

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща на ЕС за финансиране на Украйна със замразени руски активи
Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл
Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел

Разкриха официалната причина за смъртта на Роб Райнър и съпругата му Мишел
Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка

Ивайло Мирчев: Кабинетът на Пеевски вече е музей с уредничка
На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес

HR директорката, която беше заснета в интимна близост с женения си шеф на „kiss cam“ по време на концерт на Coldplay, отрече да е имала афера — като заяви, че е взела „лошо решение“ след „няколко High Noon-а“.

High Noon е американска марка готов алкохолен коктейл – т.нар. hard seltzer, газирана напитка с алкохол, обикновено с водка и плодов сок, продавана в кенове; популярна лека алкохолна напитка в САЩ.

Кристин Кабот, 53-годишна майка на две деца, наруши мълчанието си в поредица от интервюта, публикувани в четвъртък — месеци след като 16-секундната ѝ публична проява на нежност с тогавашния ѝ шеф, главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън, предизвика бурна обществена реакция.

„Взех лошо решение, изпих няколко High Noon-а, танцувах и се държах неподобаващо с шефа си“, каза тя пред New York Times, като призна, че той е бил нейното „увлечение“.

„И това не е нещо незначително. Поех отговорност и се отказах от кариерата си заради това. Това е цената, която избрах да платя“, обясни тя.

Тя също така настоя, че реакцията срещу нея след тази сапунено-драматична история е била неоправдана.

„Можеше да ме удари мълния, можех да спечеля от лотарията или можеше да се случи това“, каза Кабот в отделно интервю за The Times of London.

„Но аз не съм някаква знаменитост, аз съм просто майка от Ню Хемпшир“, добави тя. „Дори и да съм имала афера, това не е работа на никого", обяснява Кабот.

„Беше като алена буква; хората изтриха всичко, което съм постигнала в живота си и в кариерата си. Това не може да е последната дума“, споделя тя.

Опозорената ръководителка отбеляза, че както тя, така и тогавашният ѝ шеф са били в приятелска раздяла със съответните си съпрузи, когато са решили да отидат заедно на концерта с нейни приятели.

Кабот, която е била назначена едва предишния ноември, призна, че е развила „голямо, щастливо увлечение“ по Байрън, след като около месец преди концерта е научила, че и той е в процес на раздяла със съпругата си.

„Исках да си облека сладък тоалет, да изляза, да танцувам, да се смея и да си прекарам страхотна вечер“, каза тя пред New York Times.

„И така вървяха нещата“.

„Някаква вътрешна част от мозъка ми може би е подскачала и е махала с ръце, казвайки: ‘Не прави това’“, призна тя, но в крайна сметка била „във възторг“, че е там с него.

Въпреки поведението им на екрана, Кабот призна, че е знаела предварително, че нейният бъдещ бивш съпруг се намира някъде сред публиката на концерта на Coldplay.

Източник: New York Times/The Post    
HR директорка Кис кам Концерт на Coldplay Служебна афера Лошо решение High Noon Кристин Кабот Анди Байрън Обществена реакция Отказ от кариера
Последвайте ни

По темата

В София:

В София: "Недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа"

Селена Гомес разкри защо не си премахва „мустаците“

Селена Гомес разкри защо не си премахва „мустаците“

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

Без синя и зелена зони в София през празничните дни

Почина режисьорката Иванка Антонова

Почина режисьорката Иванка Антонова

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
10-те най-скъпи породи кучета в света

10-те най-скъпи породи кучета в света

dogsandcats.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 22 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 18 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 21 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 21 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

ББР и БАКБ стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU

Любопитно Преди 17 минути

Гаранционен ресурс от 32 млн. евро ще отключи кредитиране за над 160 млн. евро за развитие на МСП и изпълнение на зелени проекти

Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

България Преди 1 час

Малолетните са разпитани в присъствието на родителите си и са направили пълни самопризнания

Папа Лъв XIV смени кардинала в Ню Йорк

Папа Лъв XIV смени кардинала в Ню Йорк

Свят Преди 3 часа

Отстраняването на изтъкнатата фигура от американската църква се извършва на фона на мащабни рокади в католическото ръководство в страната

<p>&quot;Огнен пояс&quot;: Израел изпрати послание&nbsp;с удари в Ливан</p>

Израел нанесе въздушни удари в Ливан преди ключова среща за "Хизбула"

Свят Преди 3 часа

Ливанското правителство заяви, че армията цели разчистването на целия граничен район южно от река Литани

"Млади прасенца": Русия се готви за контакти със САЩ по въпроса за Украйна

"Млади прасенца": Русия се готви за контакти със САЩ по въпроса за Украйна

Свят Преди 3 часа

Когато беше попитан за медийните съобщения за среща в Маями, говорителят на Кремъл каза пред репортери, че са планирани контакти със САЩ

<p>Президентът обяви кога ще се срещне с последната политическа партия</p>

Президентът обяви кога ще се срещне с последната политическа партия за консултация

България Преди 3 часа

Консултацията с "Величие" ще е в петък

<p>Бруталната история за очите на Айнщайн, откраднати и скрити в сейф</p>

Очите на Алберт Айнщайн са откраднати след смъртта му и скрити в сейф в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Toй предприел целенасочени стъпки, за да контролира какво ще се случи с тялото му след смъртта

<p>Нощ на ужаса в София: Шестима отвличат мъж с торба на главата</p>

Нощ на ужаса в София: Шестима обвинени в отвличане и лишаване от свобода на мъж, похитили го с торба на главата

България Преди 4 часа

Един човек се издирва, в похищението има замесена и 27-годишна жена

Kaizen Gaming: Двигателят зад Betano – водеща технологична компания, пример за отлична работна среда и силен социален принос

Kaizen Gaming: Двигателят зад Betano – водеща технологична компания, пример за отлична работна среда и силен социален принос

Любопитно Преди 4 часа

Kaizen Gaming е не просто пионер в iGaming индустрията – компанията е призната за „Great Place to Work” в шест държави, заема челно място в технологичните иновации и е пример за активен ангажимент към социалната отговорност

Китай призова САЩ незабавно да спрат въоръжаването на Тайван

Китай призова САЩ незабавно да спрат въоръжаването на Тайван

Свят Преди 4 часа

Китай се противопоставя категорично на подобни стъпки

<p>&quot;ЕС трябва да се реформира, иначе рискува да се обезсмисли&quot;</p>

Доклад: ЕС трябва да се реформира, защото в противен случай рискува да се обезсмисли

Свят Преди 4 часа

Европа трябва да се интегрира повече и да даде приоритет на отбраната и икономическия растеж, сочи докладът

Не само детска радост: Защо празниците не са само за малките

Не само детска радост: Защо празниците не са само за малките

Любопитно Преди 4 часа

Празниците дават право на радост без спорове и нужда от убеждаване

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

"Дълбок поклон пред шампиона": Президентът със силни думи за легендата Боян Радев

България Преди 4 часа

Той бе шампион, меценат, общественик, виден ценител на изкуството, допълва държавният глава

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Откриха дете, изчезнало преди 42 години, с нова самоличност

Свят Преди 5 часа

Мишел Мари Нютън е обявена за изчезнала на 2 април 1983 г.

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

България Преди 5 часа

Той е задържан и обвинен

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Трима руски граничари са влезли незаконно на територията на Естония

Свят Преди 5 часа

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни

Всичко от днес

От мрежата

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Посрещаме новата 2026 с Гала и Геро! Ето и какво друго ни очаква в празничната нощ!

Edna.bg

Честит рожден ден, Брад Пит! 5 причини жените още да го обожават!

Edna.bg

Жена изпревари Слот за треньор на годината в Нидерландия

Gong.bg

Легенда на Мароко за Ямал: Направи грешка, като избра Испания

Gong.bg

Вътрешната комисия прие премахването на охраната от НСО на депутатите

Nova.bg

Всички кандидати за европейски прокурор от България са допуснати до изслушване

Nova.bg