Селена Гомес разкри защо не си премахва „мустаците“

Селена Гомес отговори открито на неудобен въпрос за външния си вид, като обясни, че тъмната сянка над горната ѝ устна не е окосмяване, а мелазма, причинена от слънцето, и използва случая, за да говори за грижа за кожата, слънцезащита и самоприемане

18 декември 2025, 14:51
Източник: Getty Images

С елена Гомес е изградила цял „втори акт“ в кариерата си върху честността – и тази седмица добави още една важна глава. Изправена пред директен, неудобен и типично „интернет“ въпрос за външния си вид, 33-годишната поп звезда не се отдръпна и не реагира емоционално. Вместо това тя отговори спокойно, открито и публично.

Във видео в Instagram Stories, което по-късно беше изтрито, Гомес разказа, че „някой я е разсмял“, задавайки ѝ въпрос, който много жени са чували под една или друга форма: „Как си премахваш мустаците?“ Вместо да игнорира коментара, тя избра прозрачността. Гомес обясни на феновете си, че сянката, която понякога се вижда над горната ѝ устна, изобщо не е окосмяване. Става дума за мелазма – често срещано и безобидно кожно състояние, което причинява петна с променена пигментация.

Мелазмата може да бъде предизвикана от излагане на слънце, хормонални промени, употреба на противозачатъчни или бременност. В случая на Гомес тя ясно заяви, че при нея причината е „слънцето“. Певицата повдигна и по-широк въпрос, който прозвуча с емпатия, а не с отбранителност: „Напълно разбирам защо беше зададен въпросът“, каза тя.

  • Какво всъщност е мелазма и защо често се тълкува погрешно

Мелазмата е изключително разпространено състояние, особено сред жените. Въпреки това тя често се бърка с мръсотия, сянка или лицево окосмяване. Това погрешно възприятие не е безобидно. То подхранва нереалистичните очаквания, че кожата на жените трябва да бъде идеално равномерна, без пори и по някакъв начин защитена от биологични фактори и слънчева светлина.

Като назова мелазмата на глас, Гомес допринася за нейната нормализация. Тя напомня, че кожата е просто кожа – тя реагира, променя се и носи следи от преживявания. След това певицата направи нещо напълно логично за основател на козметична компания – насочи вниманието към слънцезащитата, при това по начин, който звучи актуално и отговорно, а не рекламно.

  • Защо слънцезащитата за Селена Гомес не е суета, а грижа

След като обясни причината за появата на мелазмата, Гомес отправи прост, но категоричен съвет: използвайте слънцезащитен крем. Тя е последователна в тази позиция от години, особено с оглед на здравословното си състояние. В интервю за Vogue’s Beauty Secrets през 2020 г. Гомес сподели, че редовно използва слънцезащитни продукти, като ги нарече „важни, за да поддържате кожата си свежа“.

Тя обясни и защо излагането на слънце не е само козметичен въпрос за нея. Гомес живее с лупус – автоимунно заболяване, което прави престоя на слънце особено предизвикателен. Този контекст поставя съветите ѝ за слънцезащита в рамката на грижата за здравето, а не на суетата. В свят на красота, обсебен от блясък и съвършенство, Гомес последователно напомня, че истинската основа е защитата.

Д-р Мариса Гаршик, сертифициран дерматолог от MDCS Dermatology, коментира пред HOLA!, че тъмните петна и хиперпигментацията са сред най-честите кожни проблеми. „В много случаи тъмните петна и хиперпигментацията могат да бъдат трудни за прикриване и много хора, които се борят с акне, често са по-притеснени от пигментацията, която остава след акнето, отколкото от самото акне“, казва Гаршик. „Тъй като тъмните петна и хиперпигментацията често са трудни за лечение, обикновено са нужни търпение и време, за да се види подобрение, което прави процеса още по-обременяващ за пациентите.“

  • Основател, който никога не е твърдял, че гримът е задължителен

Селена Гомес стартира Rare Beauty през 2019 г. с мисия, която още от самото начало се отличава от масовите тенденции. Идеята не е да се „поправят“ лица, а да се смекчат стандартите. В есе от 2020 г., публикувано от CNN, тя откровено пише за променящата се връзка със собствения си външен вид. Гомес признава, че в миналото е вярвала, че се нуждае от грим, за да се чувства красива. С времето това убеждение се променя.

„Не ми е нужен грим, за да се чувствам красива“, пише тя, като обяснява, че днес възприема грима като аксесоар, а не като броня. Тази философия личи ясно в брандинга и продуктовия дизайн на Rare Beauty. Гомес от години е открита и за здравословните си проблеми, включително лупус, биполярно разстройство и колебания в теглото, свързани със SIBO – свръхрастеж на бактерии в тънките черва.

Всеки път, когато говори публично, тя отхвърля идеята, че знаменитостите дължат на публиката безупречен външен вид или подробно оправдание за всяка физическа промяна. Този път Селена Гомес превърна един неловък коментар в урок за здравето на кожата, самоприемането и умението да не възприемаме всеки външен коментар като лична атака.

