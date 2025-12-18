Кейт Мидълтън и принц Уилям показаха новата си коледна картичка

Любопитно

Кейт Мидълтън и принц Уилям публикуваха новата си семейна коледна снимка с трите си деца – Джордж, Шарлот и Луи, заснета през пролетта на 2025 г., с което продължиха дългогодишната си празнична традиция

18 декември 2025, 15:14
Източник: Getty Images

П ринцът и принцесата на Уелс участваха в годишната си коледна фотография заедно с трите си деца – 12-годишния принц Джордж, 10-годишната принцеса Шарлот и 7-годишния принц Луи, съобщава PEOPLE.

Снимката, направена през април 2025 г. от фотографа Джош Шинер, беше публикувана в официалните профили на кралската двойка в социалните мрежи. На кадъра семейството седи сред поле, обсипано с нарциси, като всички са сгушени уютно пред камерата. Принц Уилям и принц Луи са облечени в тъмнозелени пуловери и сини дънки, докато принцеса Шарлот, която е отпуснала глава на рамото на баща си, също носи зелен пуловер, комбиниран с шал тип Fair Isle.

Фотографията изглежда е от същата фотосесия, от която семейството сподели кадри по-рано тази година по повод Деня на бащата на принц Уилям, както и за официалните портрети за 7-ия рожден ден на принц Луи през април и 12-ия рожден ден на принц Джордж през юли. Принцеса Кейт не се появи на нито една от снимките, публикувани от семейството по тези поводи.

Фотографът Джош Шинер е работил с принцеса Кейт и преди. Макар принц Уилям и принцеса Кейт традиционно да публикуват нов семеен портрет за коледните си картички, миналата година те избраха различен подход, като използваха кадър от видеоклип, публикуван няколко месеца по-рано. Видеото показваше семейството, прекарващо време на открито, и беше придружено от съобщение, че Кейт е завършила курса си на химиотерапия, след като през март обяви, че се лекува от рак. В началото на 2025 г. тя сподели, че е в ремисия.

Семейството на принца и принцесата на Уелс беше видяно за последно заедно на петата годишна коледна служба „Заедно на Коледа“, организирана от Кейт, която се състоя в петък, 5 декември. Принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи присъстваха заедно с родителите си, както и през последните години, за да подкрепят празничното събитие на майка си.

Очаква се семейството отново да се появи публично по време на коледните празници заедно с останалите членове на кралското семейство, спазвайки традицията да посещават църковната служба на Коледа. След литургията те поздравяват събралите се отвън доброжелатели, като принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи често се прибират у дома с малки подаръци от публиката.

След посещението си в църквата британските кралски особи се отправят към Сандрингам Хаус, където ги очаква традиционен коледен обяд с пуйка, картофи, плънка и други ястия. В 15:00 ч. местно време семейството се събира, за да гледа коледната реч на крал Чарлз, излъчвана по телевизията, след което следва следобеден чай и десерти.

Що се отнася до размяната на подаръци, членовете на кралското семейство традиционно си разменят „шеговити и евтини“ подаръци в навечерието на Коледа.

Принцът и принцесата на Уелс Кралско семейство Коледа Коледна фотография Принц Джордж Принцеса Шарлот Принц Луи Кралски традиции Принцеса Кейт Сандрингам Хаус
