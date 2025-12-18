България

Четвърти ден консултации - МЕЧ и АПС при президента Румен Радев

Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ, във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с БСП и ИТН

18 декември 2025
"Победените от мен ме носеха на ръце" - пътят на Боян Радев от рудника до олимпийския връх

Е вентуалната дата за изборите, има ли възможност за промени в Изборния кодекс и възможна ли е нова управленска конфигурация в рамките на 51-вото Народно събрание бяха основните теми и в четвъртия ден на консултации при президента Румен Радев. Консултациите се провеждат преди началото на процедурата по връчване на мандат за съставяне на правителство. Държавният глава разговаря днес с представители на парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС) и "Морал, единство, чест" (МЕЧ).

Президентът повдигна и темата за бюджета и посочи, че загадка за хората извън парламента е какво точно стана с бюджета.

  • Дата за изборите

От МЕЧ заявиха, че февруари не е добър избор за дата на предсрочния вот, а президентът отговори, че разбира аргументите им и ги подкрепя. Има наистина неподходящи месеци и никога не са правени избори през февруари, аз поне не помня, каза още Румен Радев. От АПС посочиха, че президентът води консултации и трябва да се изчака те да завършат.

Ако от МЕЧ получат третия мандат, ще го забавят технически, за да може изборите да се проведат в месец, в който има по-малка вероятност за снегове и логистичната работа да бъде по-удобна, заяви Радостин Василев от МЕЧ.

  • Нова управленска конфигурация

За това възможен ли е нов кабинет в действащия парламент и от двете формации заявиха, че не виждат такава възможност.

Практически е невъзможно съставянето на кабинет в рамките на 51-вия парламент, каза Хайри Садъков от АПС.

Виждаме невъзможност да се формира работещо правителство чрез политически предателства, каза Радостин Василев от МЕЧ. Нямаме намерение с този парламент да правим каквато и да е конфигурация, добави той.

  • Промени в Изборния кодекс

Стремежът на законодателя трябва да бъде, и аз мисля, че е длъжен, да отвори Изборния кодекс, заяви Румен Радев. Държавният глава допълни, че трябва да се предприемат необходимите стъпки, така че да се намали в максимална степен субективността в този изборен процес. Това се дава от машините, но не във формата на тяхното използване като принтери, както е към момента, а с електронно отчитане на резултата и контролно преброяване на разписките. Това е въпрос, който трябва да реши българският законодател, призовавам парламента да премине към тази стъпка, каза още Румен Радев. 

От АПС заявиха, че са готови да участват в дискусия за Изборния кодекс. Имаме инициирани предложения, които стоят някъде в деловодството на парламента, ще продължим тази тема не само за машинното гласувано, но и за машинното отчитане на резултатите и машинното протоколиране. Това е много важно – да завършим машинния процес до финала на избора, каза още депутатът Хайри Садъков.

Подготвили сме закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, свързан с машинното гласуване, защото с хартиено гласуване се правят най-големите манипулации в България. Освен това искаме да не се въвеждат преброителни центрове, добави Радостин Василев от МЕЧ. Той каза, че нов кодекс трябва да се прави от мнозинство, което поставя обществения интерес над личния и партийния. 

Румен Радев започна консултациите в понеделник с ГЕРБ-СДС и "Продължаваме промяната - Демократична България", във вторник разговаря с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", а вчера - с "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН). Единствената формация, с която остана президентът да разговаря, е "Величие".

