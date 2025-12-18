Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

П етима малолетни са задържани в Бургас заради нарушения на обществения ред и хулигански прояви на територията на квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

От полицията допълниха, че малолетните са намазали с фекалии офиса на ДПС в квартал "Победа", хвърляли са бомбички и камъни по прозорци и входни врати на съседни сгради.

Малолетните са разпитани в присъствието на родителите си и са направили пълни самопризнания, като са описали начина и механизма на извършване на деянията.

На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение. По всички случаи са образувани преписки.