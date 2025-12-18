България

Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас

Малолетните са разпитани в присъствието на родителите си и са направили пълни самопризнания

18 декември 2025, 16:19
Тинейджъри вандализираха офис на ДПС в Бургас
Източник: БТА

П етима малолетни са задържани в Бургас заради нарушения на обществения ред и хулигански прояви на територията на квартал "Победа", съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

От полицията допълниха, че малолетните са намазали с фекалии офиса на ДПС в квартал "Победа", хвърляли са бомбички и камъни по прозорци и входни врати на съседни сгради.

Хулигански прояви в Бургас и Варна

Малолетните са разпитани в присъствието на родителите си и са направили пълни самопризнания, като са описали начина и механизма на извършване на деянията.

Полицаи бяха нападнати с камъни в Бургас

На родителите са съставени протоколи за полицейско предупреждение. По всички случаи са образувани преписки.

Източник: БТА, Галя Тенева    
Бургас Хулигански прояви ДПС
