Центърът на София под полицейска охрана тази вечер

18 декември 2025, 15:41
Н а днешния протест в т.нар. триъгълник на властта ще бъдат разположени около 19-20 контролно-пропускателни пункта, както беше и предишния път, каза на брифинг пред журналисти главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

По думите му още в момента на придвижване на хората към протеста органите на реда ще наблюдават за евентуални провокатори.

„На такива мирни протести се появяват лица, които създават напрежение“, отбеляза той.

СДВР: Очакваме всичко, ще има КПП-та в района на площада

„Данни за провокатори винаги има. Следим внимателно социалните мрежи, където има резки изказвания на различни участници в протестите“, обясни още директорът на СДВР. Той допълни, че след миналия протест са били „филтрирани определени лица". Тогава от СДВР съобщиха пред медиите за извършени проверки на финансови къщи в столичния кв. „Люлин", където задлъжнели клиенти били принудени да участват в „противоправни действия на подобен вид организирани мероприятия".

Главен комисар Николов коментира и това дали ще има шествия, тъй като от 18:00 часа днес от „Правосъдие за всеки“ също подготвят протест пред Съдебната палата. След 19:00 часа хората от там се очаква да се влеят в протеста пред „триъгълника на властта". 

СДВР: Запазете протеста мирен

„Шествието, което ще се проведе от Съдебната палата до „триъгълника на властта" ни е известно. Другото евентуално предстои да бъде уточнено. Към настоящия момент организаторите заявяват, че не предвиждат такова“, допълни главен комисар Любомир Николов.

Два протеста се очакват тази вечер в центъра на София. Събитията са заявени в Столичната община. 

