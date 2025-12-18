Израел нанесе въздушни удари в Ливан преди ключова среща за "Хизбула"

И зраел нанесе днес поредица въздушни удари в южната и североизточната част на Ливан на фона на изтичащия краен срок за разоръжаването на ливанската шиитска въоръжена групировка „Хизбула“, предаде Асошиейтед прес.

Атаката бе извършена ден преди заседание на комитета, проследяващ прилагането на сключеното с посредничеството на САЩ примирие, спряло преди малко повече от една година последната война между Израел и „Хизбула“.

В Париж командирът на ливанската армия генерал Родолф Хайкал трябва да се срещне с представители на САЩ, Франция и Саудитска Арабия, за да обсъдят начини за подпомагане на армията в мисията ѝ за засилване на присъствието ѝ в граничния район.

Ливанското правителство заяви, че армията цели разчистването на целия граничен район южно от река Литани от въоръженото присъствие на „Хизбула“.

According to Al Jazeera, the Israeli military has launched a series of airstrikes across southern and eastern Lebanon, marking another near-daily breach of a ceasefire that has been in place for over a year. Israel said the strikes targeted Hezbollah operatives and weapons sites,… pic.twitter.com/KmCbISA6kX — RTA English (@rtaenglish1) December 18, 2025

Израелските военни заявиха, че ударите са поразили инфраструктурни обекти на „Хизбула“ и стартови площадки във военен комплекс, използван от групировката за провеждане на обучение, както и оръжейни складове.

„Това е израелско послание към срещата в Париж, целящо да подкрепи ливанската армия“, коментира председателят на парламента Набих Бери относно ударите. „Огненият пояс на израелските въздушни удари е в чест на срещата на механизма утре“, допълни той.

Последната война между „Израел“ и Хизбула започна на 8 октомври 2023 г., ден след като палестинската групировка „Хамас“ атакува Южен Израел, след като „Хизбула“ изстреля ракети по Израел в знак на солидарност с „Хамас“. Израел започна удари по на територията на Ливан през септември миналата година, които сериозно отслабиха „Хизбула“, последвани от сухопътно нахлуване.

През последните седмици САЩ увеличиха натиска върху Ливан да работи по-усилено за разоръжаването на „Хизбула“, припомня АП.