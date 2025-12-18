Свят

Пробив за руските активи на върха на ЕС

Туск: Всички искаме да използваме руски активи за Украйна

18 декември 2025, 18:15
Източник: AP/БТА

Л идерите от Европейския съюз се споразумяха на днешната среща на върха в Брюксел да работят по варианта за финансиране на Украйна през 2026 г. и 2027 г. чрез използването на замразени руски активи, вместо чрез съвместно заемане на средства от блока, заяви полският премиер Доналд Туск, цитиран от "Ройтерс".

"Определено постигнахме пробив, а това означава, че всички са съгласни, че си заслужава да опитаме и че използването на руски активи за Украйна ще бъде оправдано и нещо добро за Европа, но някои държави ще се борят до край да максимизират гаранциите за самите тях", каза пред журналисти Туск.

"Или пари днес, или кръв утре" - ключова среща в Брюксел

"Това становище, че всички искаме да използваме руски активи за Украйна беше изразено и не мисля, че някой ще даде заден ход", каза полският премиер в почивката между преговорите. 

От общо 210 млрд. евро замразени руски активи в ЕС след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г., 185 млрд. евро се държат от белгийския депозитар "Юроклиър" (Euroclear) и Белгия има опасения, че Москва може да предприеме ответни мерки срещу нея, ако страната се съгласи с плана на Европейската комисия.

"Предстоят ни часове на технически разговори, защото изложените на най-голям риск от руски ответни действия в бъдеще държави, по-специално Белгия, но не само тя, искат гаранции", каза Туск.

ЕС затяга хватката: Ако не конфискувате руските активи, отворете собствените си портфейли

"Използването на така наречените финансови буфери в бюджета на ЕС не вдъхва ентусиазъм на ключовите страни от ЕС, така че не виждам надежда за плановете за използване на европейски средства за тази цел. По-скоро ще разгледаме репарационния заем на базата на руски активи и ще се опитаме да предоставим гаранции на страните, които са изложени на най-голям риск, като Белгия, за да се уверят, че тези гаранции са сериозни", каза полският премиер.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
