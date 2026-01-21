България

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия

21 януари 2026, 20:11
България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост
КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София"

КЕВР започва извънредна проверка в „Топлофикация София“
Вдигат с 5% заплатите на държавните служители

Вдигат с 5% заплатите на държавните служители
Край на „мадуровките"? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме

Край на „мадуровките“? Какво представляват новите машини-скенери, с които се предлага да гласуваме
Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море

Държавата подписа споразумението за участие в проучването за нефт и газ в Черно море
МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб

МС гласува пенсионната реформа, засягаща втория стълб
България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната

България стартира важни проекти за модернизация и засилване на отбраната
Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Отпускат над 5 млн. евро за строеж на физкултурни салони, спортни площадки и ремонт на студентски общежития

Б ургас обявява грипна епидемия от четвъртък, 22 януари до 30 януари включително, предаде БГНЕС.

Досега грипна епидемия обявиха Варна и Добрич, Габрово няма да обявява противоепидемични мерки засега, а във Варна те се удължиха – до 26 януари за морската столица. До 25 януари е обявена грипната епидемия в Добрич. 

МЗ с актуална информация за грипа у нас

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях. 

Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации. 

Седем области в страната са на прага на грипна епидемия

Към 20 януари по данни на Министерството на здравеопазването най-често засегнати от грип и ОРЗ са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7 670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6 108,88 заболели на 100 000 души население.

Източник: БГНЕС    
грипна епидемия Бургас
Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Президентството обясни за поканата от Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

Норвегия отказа на Тръмп

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

България излезе на първо място в ЕС по плодовитост

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.
Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци
Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света
21 януари: Повече от декорация – ражда се най-малката армия в света

Кой има имен ден днес
Кой има имен ден днес

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

България Преди 25 минути

Протестират още във Варна и Бургас

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

Пеевски: България трябва да се включи в Съвета за мир на Тръмп

България Преди 2 часа

Пеевски: За България е много важно да бъде част от тази инициатива

Почина Рифаат ал-Асад, "касапинът от Хама" на 88 години

Свят Преди 3 часа

Братът на покойния сирийски президент Хафез ал-Асад е починал в Обединените арабски емирства

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

МВнР изрази недоумение за обявената от Радев покана от Тръмп

България Преди 3 часа

Поканата по официален ред е изпратена в неделя и получена в понеделник

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

ГДБОП задържа лекар за подкупи за ТЕЛК

България Преди 4 часа

Задържаният е председател на състав на ТЕЛК

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Разследват бивш високопоставен съветник на Зеленски

Свят Преди 4 часа

По случая са идентифицирани общо девет заподозрени

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Франция призовава НАТО за военни учения в Гренландия

Свят Преди 4 часа

Париж вече е изпратил малък военен контингент на арктическия остров

Исторически пробив в Черно море: Държавата влиза в битката за собствен газ в блок „Хан Аспарух"

България Преди 4 часа

Българският енергиен холдинг (БЕХ) става официален партньор в проучванията, гарантирайки енергийна независимост и милиардни приходи за хазната

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Рюте: Европа всъщност трябва да е "щастлива", че Тръмп е на власт

Свят Преди 5 часа

"Не съм популярен при вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп", казва шефът на военния алианс НАТО, докато президентът на САЩ заплашва Гренландия

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Ресторантьорка, убила дъщеря си с отровно вино, е потенциален сериен убиец

Свят Преди 5 часа

Жената е е убила едната си дъщеря и е разболяла другото си дете и половинката му с отровено вино през ноември

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

Свят Преди 5 часа

Министърът на финансите на САЩ отхвърли опасенията, че Европа може да използва пазара на облигации, за да оказва натиск върху Вашингтон заради Гренландия

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

Пиян рецидивист потроши лифта в Боровец

България Преди 5 часа

По случая е образувано досъдебно производство

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

Правителството одобри кандидатите за европейски прокурор от България

България Преди 5 часа

Националната процедура по подбор премина през два етапа

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Защо Мъск заплашва да купи Ryanair

Свят Преди 5 часа

Илон Мъск обмисля дали да купи Ryanair след скандал с шефа на авиокомпанията. Двамата си размениха сериозни обиди

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Забравете чипса и сладоледа - истинските храни за добро настроение

Любопитно Преди 5 часа

Много от храните в този списък се считат за супер храни и имат ползи за здравето, които надхвърлят просто доброто настроение

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в парламентарните избори

"След 4 брутални години": Лена Бориславова няма да участва в предстоящите предсрочни парламентарни избори

България Преди 6 часа

Решението беше обявено с публикация в официалната ѝ страница във Facebook

