Бургас обяви грипна епидемия до 30 януари

Б ургас обявява грипна епидемия от четвъртък, 22 януари до 30 януари включително, предаде БГНЕС.

Досега грипна епидемия обявиха Варна и Добрич, Габрово няма да обявява противоепидемични мерки засега, а във Варна те се удължиха – до 26 януари за морската столица. До 25 януари е обявена грипната епидемия в Добрич.

Временните противоепидемични мерки включват преустановяване на присъствените учебни занятия, извънкласни занимания и дейности, с изключение на олимпиади, които ще се провеждат при осигуряване на намален брой ученици във всяко учебно помещение и спазване на минимална дистанция от 1,5 м между тях.

Ограничение на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. За периода се преустановяват също профилактичните прегледи, задължителните имунизации и реимунизации.

Към 20 януари по данни на Министерството на здравеопазването най-често засегнати от грип и ОРЗ са децата на възраст от 5 до 14 г., където са регистрирани 7 670,09 заболели на 100 000 души население. На второ място е групата на най-малките от 0 до 4 г. с 6 108,88 заболели на 100 000 души население.