Предлагат да бъде обявена грипна епидемия в Бургас

Решението трябва да бъде одобрено от главния здравен държавен инспектор

19 януари 2026, 17:07

Сценарият „Оставка“: Какво ще се случи, ако Румен Радев напусне „Дондуков“ 2 довечера?

Президентът Румен Радев с извънредно обръщение към българския народ

След Варна и Добрич: Кои области са на прага на грипна епидемия

НС продължава работата по Изборния кодекс

Фалит на туроператор? Нов гаранционен фонд предвижда защита на клиентите

Издирват шофьора, избягал след тежката катастрофа край Ловеч, в която загинаха баща и дъщеря

Общински съветници:

О бластният щаб в Бургас предлага да бъде обявена грипна епидемия от 22 до 30 януари. За учениците предложението е дните от 22 до 30 януари включително да бъдат неприсъствени и да се премине към онлайн обучение. Това заяви директорът на РЗИ – Бургас д-р Георги Паздеров, предава NOVA.

Здравните власти в Бургас предлагат още въвеждане на противоепидемичните мерки - спиране на свижданията в болниците и центровете за настаняване, спиране на плановите имунизации, детски и женски консултации, профилактични прегледи. Решението на областния щаб засяга още спиране на масовите мероприятия, сред които извънкласни дейности, екскурзии, празници и други прояви, организирани от училищата. Изключение правят ученическите олимпиади, като те ще се проведат при спазване на противоепидемичните мерки.

Решенията ще бъдат предложени на главния здравен държавен инспектор, който трябва да реши дали да бъдат изпълнени препоръките, поясни Паздеров.

Той препоръча носене на маски в болниците и поликлиниките, както от лекарите, така и от пациентите.

Валентина Каталиева, началник на РУО-Бургас, каза, че в област Бургас 134 училища могат да организират обучение от разстояние в електронна среда. Тя посочи, че това ще бъде ефективен процес при приключването на първия срок.

Следващото заседание ще се проведе на 29 януари, обясни областният управител Владимир Крумов.

В община Бургас, по думите на кмета Димитър Николов, броят на свободните легла в болниците е намалял от 350 на 270. Според зам.-директора на УМБАЛ Бургас д-р Светослав Тодоров 15 от всички 25 легла в инфекциозното отделение, където се лекуват пациентите с усложнения, са заети. Заболеваемостта в Бургаско е 249,4 на 10 000 души население, при праг от 236.

