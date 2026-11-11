България

Румен Радев с призив след трагедията на „Тракия“: Магистралата не е писта

Правителството почете с минута мълчание паметта на загиналите при двете верижни катастрофи. Премиерът благодари на спасителните екипи и призова шофьорите към повече отговорност

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 10:41
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Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

С минута мълчание в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ започна днешното заседание на Министерския съвет.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Преди началото на заседанието министър-председателят Румен Радев изказа съболезнования на близките на жертвите и отправи призив към всички шофьори да бъдат по-внимателни и отговорни на пътя.

„Скъпи сънародници, време е да се осъзнаем. Всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата. Гледката наистина е ужасна. Причините разследващите ще ги установят, но нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си? Спазвайте безопасна дистанция. Когато пазим другите, пазим себе си. Пътната безопасност започва от личната дисциплина, от личната отговорност, от личната предпазливост“, заяви Радев.

С минута мълчание депутатите почетоха загиналите в катастрофите на АМ "Тракия"

Премиерът благодари на лекарите и медицинските специалисти, на полицаите, пожарникарите и военнослужещите, както и на доброволците, участвали в спасителните действия. Той отбеляза бързата и професионална реакция на екипите на място.

Трагедията на АМ „Тракия“

При двете тежки верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница“ загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. В инцидентите са участвали общо 86 превозни средства. Сред пострадалите има хора с тежки наранявания.

Катастрофите станаха при силно намалена видимост заради гъста мъгла и мокра пътна настилка. При първото произшествие в посока Бургас товарен автомобил препречва пътя на автобус, след което се стига до последователни сблъсъци с други превозни средства. Последва и верижна катастрофа в платното към София.

„Най-големият морален сблъсък бе да избера на кого да помогна“: Очевидец за ужаса на „Тракия“

По случая са образувани две досъдебни производства, а разследването се води от Националната следствена служба под ръководството на Окръжната прокуратура в Ямбол. Разпитват се очевидци и пострадали, извършват се огледи и са назначени медицински експертизи. Предстои и автотехническа експертиза, която трябва да установи механизма, последователността и причините за произшествията.

11 ноември е обявен за ден на национален траур в памет на загиналите.

Редактор: Василена Василева
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