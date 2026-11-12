Правителството обяви пакет от 2 млрд. евро в подкрепа на бизнеса и домакинствата

П равителството обяви пакет от мерки за 2 млрд. евро в подкрепа на индустрията, бизнеса и домакинствата. От тях 1,5 млрд. евро ще бъдат осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а 500 млн. евро ще предостави Българската банка за развитие (ББР). Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министърът на енергетиката Ива Петрова представиха мерките след среща с работодателските организации и синдикатите.

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Допустимият размер на помощта за енергоемките предприятия ще се увеличи от 50 на 70 на сто от разходите за електроенергия, които могат да бъдат покрити по мярката за държавна помощ, нотифицирана пред Европейската комисия, съобщи Пулев.

ББР ще предостави допълнителна помощ от 15 евро на мегаватчас на небитовите потребители, заяви председателят на Надзорния съвет на банката Деляна Иванова. Тя уточни, че ще има плащания и за октомври заради високите цени на електроенергията. По думите на Пулев предстои да бъдат оценени индивидуалните нужди от подкрепа.

Пулев и Петрова отново дадоха уверение, че цените на електроенергията и парното за домакинствата няма да се повишат. Пакетът предвижда 10 млн. евро за битовите потребители, които използват природен газ през зимата. Петрова заяви, че „Булгаргаз“ ще продължи да доставя природен газ на българската индустрия на конкурентни цени.

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Според Пулев мерките няма да натоварят държавния бюджет и ще помогнат за ограничаване на инфлацията. Той посочи войната в Украйна и конфликта в Иран сред сътресенията, оказали натиск върху международните енергийни пазари. По думите му българският бизнес остава конкурентоспособен, но при тези условия държавата трябва да подкрепи предприятията и домакинствата.