България

НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"

Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии

Василена Василева Василена Василева

11 ноември 2026, 10:13
НС отхвърли изслушването на регионалния министър и председателя на АПИ за катастрофите на "Тракия"
Източник: БТА

М нозинството в Народното събрание отхвърли предложението на „Възраждане“ за изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) инж. Александър Тодоров за тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

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Искането предвиждаше двамата да дадат информация за причините за инцидента, състоянието на пътната инфраструктура и мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се предотвратят подобни трагедии.

Предложението беше подкрепено от депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, „Продължаваме промяната“ и вносителите от „Възраждане“.

Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

Депутатът от „Възраждане“ Коста Стоянов защити искането с аргумента, че обществото трябва да получи информация за обстоятелствата около катастрофата.

„Не само близките и загиналите, но и българското общество е длъжно да се запознае с реалните причини за възникване на може би най-тежката верижна катастрофа в българската история. Какво е било състоянието на пътния участък, сигнализацията и маркировката в този пътен участък. И, най-важно за всички, какви мерки трябва да се предприемат, за да не допускаме в бъдеще подобни инциденти“, заяви той, цитиран от БНР.

Заместник-председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Божидар Божанов обясни защо депутатите от формацията не са участвали в гласуването. По думите му темата трябва да бъде обсъдена след събирането на повече информация и с участието на всички парламентарни групи.

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„Аз мисля, че всички в тази зала искаме всички обстоятелства да бъдат изяснени и да бъдат взети мерки. Нашата група не участва в това гласуване, защото днес не е денят за това. Днес е ден на траур и смятам, че трябва да бъде събрана допълнителна информация, да бъдат изслушани и допълнителни лица, но нека това да стане другата седмица. Нека това да стане с подписите на всички парламентарни групи. Да не прибързваме, да не го правим в деня на траур. Следващата седмица всички ние ще сме по-подготвени, институциите ще са по-подготвени“, посочи Божанов.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова съобщи, че въпросът е бил обсъден на Председателски съвет преди началото на пленарното заседание.

Тя също подчерта, че денят е обявен за ден на национален траур и че е необходимо да бъдат събрани повече данни, преди да се проведе изслушване.

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„Трябва да бъдем смирени в деня на траур. Смятам, че всички искат да разберат истината и обективността. Друг аргумент, който беше обсъждан, е, че днес е денят, следващ деня на тежката верижна катастрофа и може би все още няма достатъчно данни и евентуално още няколко дни, в които да се съберат надлежни данни и доказателства, ще доведат до много по-обективна и пълна картина на едно изслушване, което да се проведе на следващ етап от работата на Народното събрание“, заяви Доцова.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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