България

ВКС се обяви срещу бюджета на съдебната власт

Документът е подписан от председателя на ВКС

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 18:44
ВКС се обяви срещу бюджета на съдебната власт
Източник: БГНЕС

"От името на съдиите и съдебните служители във Върховния касационен съд на Република България се противопоставяме на предвидените в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2027 г. законодателни мерки, касаещи съдебната власт, които ще ограничат бюджетната самостоятелност на съдебната власт в цялост и ще редуцират кадровия административен капацитет на съдебните органи при липса на обективни, прозрачни, пропорционални и общоприложими правила".

Това се посочва в позиция на ВКС изпратена до 52-рото Народно събрание на Република България, министър-председателя, заместник министър-председателя и министъра на финансите, както и до министъра на правосъдието.

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Документът е подписан от председателя на ВКС и заместниците на председателя на съда, като е подкрепен и от 159 служители във Върховния касационен съд.

В позицията се отбелязва, че на съдебния служител се изплаща ежегодно сума за облекло в размер до две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера. Според проекта на бюджет за следващата календарна година в системата на съдебната власт няма да се изплащат средства за облекло, с изключение на средства за тоги, в размер не по-голям от 500 евро.

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От ВКС посочват още, че сериозни възражения пораждат и предлаганите изменения в осигурителния режим на съдебните служители.

„Отчитаме предложените рестриктивни бюджетни механизми като средство за негативно въздействие върху съдебната власт в цялост, което ще постави в опасност нормалното ѝ функциониране. Намаляването на възнагражденията в съдебната администрация или създаването на несигурност относно материалната обезпеченост на съдебните служители неизбежно води до демотивация, отлив на кадри и затруднения в привличането на нови специалисти, което пряко се отразява върху качеството на съдебната дейност", пише още в позицията.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Константин Костов    
Върховен касационен съд Съдебна власт Бюджет 2027
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