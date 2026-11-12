България

Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж

Керязов: Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?

Николай Киров Николай Киров

12 ноември 2026, 20:06
Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", Керязов подозира саботаж
Източник: БГНЕС

Н ад 600 000 литра вода са изтекли в канализацията от плувния басейн "Диана", което е довело до повреда на помпи, затваряне на съоръжението и отменяне на национално състезание. Заради аварията са провалени и тренировките на стотици деца.

Това съобщи във Фейсбук министърът на младежта и спорта Енчо Керязов.

"Повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание. Пропуснат шанс за стотици деца да покажат възможностите си.
Щетите са сериозни, а цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!", заяви Керязов.

Според докладна записка на управителя на комплекса, на 9 ноември около 9:30 ч. камерите са засекли служител да влиза в техническото помещение под басейна. По данни от документа на него не са му били възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове. Малко по-късно той напуснал помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем.

На следващия ден било установено понижение на водното ниво, а техническата проверка открила повредено оборудване, разхлабени елементи и неизправни кранове, довели до изтичането на водата.

Керязов постави въпроса дали има връзка между посещението на служителя и последвалата авария.

"Какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария?", попита Керязов.

Министърът уточни, че служителят не е назначен от настоящото ръководство на дружеството.

Керязов уточни, че случаят вече е предаден на прокуратурата за проверка на съмненията за неправомерна намеса в съоръженията.

"Прокуратурата вече е сезирана за съмненията за неправомерна намеса в съоръженията. Случайност, безотговорност или умишлен саботаж? Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи. Настоявам за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана!", подчерта Керязов.

"Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия! Спортът и децата на България не трябва да плащат цената!", добави спортният министър.

Редактор: Николай Киров
авария Енчо Керязов саботаж плувен басейн Диана
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