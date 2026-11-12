Отмъщение с багер: Разгневен мъж в Китай разруши сграда на местните власти

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С багер срещу администрацията. Така 47-годишен мъж в Китай реши да изрази недоволството си от местните власти, съобщи NOVA.

Tой нахлу с тежката машина в център за административни услуги в провинция Шънси и започна да руши сградата. Кадри показват как багерът многократно удря входа, а големи парчета от фасадата падат на земята.

Според местни медии причината е спор за обезщетение за съборена животновъдна ферма. Служителите и посетителите били евакуирани, а полицията задържала мъжа на място. Пострадали няма. Въпреки нанесените щети центърът възобновил работа още същия следобед.