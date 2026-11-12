Омбудсманът: Кризата с „Топлофикация“ трябва да се реши на национално ниво

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П роблемите на „Топлофикация София“ вече не могат да бъдат решени само на местно ниво, заяви омбудсманът Велислава Делчева в ефира на NOVA. Според нея парламентът, правителството, Столичната община, ръководството на дружеството и Българският енергиен холдинг трябва да седнат на една маса и да намерят общо решение.

Коментарът ѝ идва след изслушването на ръководството на „Топлофикация София“ в Столичния общински съвет за продължаващите аварии и прекъсвания на топлоподаването.

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По думите на Делчева изслушването отново не е дало отговор на един от основните въпроси на гражданите - кога ремонтите ще приключат.

„Не знаем кога ще приключат ремонтите. Знаем, че те са много и че когато един ремонт приключи на едно място, след това се появява нов ремонт“, посочи тя.

Омбудсманът отбеляза, че дружеството няма достатъчно средства за цялостна подмяна на топлопреносната мрежа и е натрупало огромни задължения. В същото време губи клиенти заради проблемите с услугата.

„Хората не просто са недоволни от услугите, а се чудят как да избягат от дружеството“, каза Делчева.

Според нея „Топлофикация София“ има и социална функция и не може просто да бъде закрита. Затова решението трябва да бъде намерено с участието на държавата.

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„Държавата трябва да поеме отговорност. За мен е изключително важно парламентът, правителството, Столичната община, „Топлофикация“ и Българският енергиен холдинг да седнат на една маса и да се разберат как този проблем ще бъде решен веднъж завинаги“, заяви омбудсманът.

Компенсации за гражданите

Делчева припомни и препоръката си гражданите да бъдат компенсирани за проблемите с услугата.

Омбудсманът коментира и положението на домакинствата, които се отопляват с природен газ. По думите ѝ бизнесът разполага с механизми за компенсация при поскъпване на газа, докато за битовите потребители подобна възможност няма.

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Според нея засегнати са между 160 000 и 200 000 домакинства в страната, а увеличението на разходите им в момента е между 46% и 55%.

Делчева вече предложи временно намаляване на ДДС върху природния газ за домакинствата за периода от 1 декември 2026 г. до 30 април 2027 г. Тя уточни, че конкретният размер на ставката трябва да бъде определен от Министерството на финансите, като европейските правила позволяват тя да бъде намалена до 5% при определени условия.