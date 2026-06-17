Меси се поклони пред бразилец и обяви: „Идентифицирам се с Рафаел Надал“

Л ионел Меси се разписа три пъти при победата на Аржентина с 3:0 срещу Алжир на Световното първенство 2026, а след двубоя призна, че първият му гол е бил съпътстван от силни емоции. След попадението суперзвездата е бил видимо развълнуван и е проляла сълзи на терена.

Лионел Меси спечели осмата си "Златна топка"

Пред медиите футболистът на Интер Маями обясни, че преживените емоции не са свързани пряко с футболната игра, а с личен период, през който преминава.

„Да, плаках след първия гол, но нямаше общо с футбола. Преживях някои трудни дни, но съм благодарен на цялата делегация и на съотборниците си, защото те винаги бяха до мен и ми дадоха много сили. Обичам да играя футбол, това е моята страст от дете“, заяви Меси.

Аржентинският капитан коментира и поредните рекорди, които изравни или подобри, като подчерта, че не отдава особено значение на индивидуалните постижения.

„Чест е да бъда сред голмайсторите на Световното, заради това, което означава. Да бъда редом с Клозе и с всички, които са там… В крайна сметка това е просто статистика и нищо повече. Роналдо (Назарио), от това, което съм виждал, е един от най-великите“, посочи той.

В края на изказването си Меси направи и емоционално сравнение с тенис легендата Рафаел Надал, като заяви, че се припознава в неговия спортен и личен път.

„Гледам историята на Рафаел Надал и се идентифицирам много с нея. Мисля, че сме много сходни в този смисъл – винаги искаме да дадем максимума си“, каза още Меси.