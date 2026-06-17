България

Издирват 47-годишен мъж от Казанлък

Борис Симеонов Анев е в неизвестност от 16 юни

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 12:07
Издирват 47-годишен мъж от Казанлък
Източник: ОДМВР - Стара Загора

П олицията издирва Борис Симеонов Анев, на 47 години от Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Мъжът е в неизвестност от 16 юни.

Анев е на видима възраст 45-50 години, нормално телосложение, кестенява чуплива къса коса, ръст около 185 см.

Облечен е с памучна блуза с къси ръкави, зелена на цвят и черни къси панталони. Обут е с черни маратонки. Носи в себе си лични документи, мобилен телефон и синя раница с презрамки.

От полицията призоваха гражданите, които имат информация относно местонахождението на мъжа, да съобщят на тел. 112 или в най-близката структура на МВР.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов    
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