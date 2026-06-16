МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

В ременно управляващият посолството на Република Северна Македония в София бе извикана днес в Министерството на външните работи във връзка с извършения на 15 юни 2026 г. палеж на два български дипломатически автомобила, намиращи се пред официалния вход на мисията ни в Скопие, съобщиха от МВнР.

Йотова за палежа в Скопие: Това не е обикновен криминален акт

На срещата заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков подчерта, че страната ни осъжда най-остро този безпрецедентен в двустранните ни отношения демонстративен акт на агресия, поставящ под риск както здравето и живота на служителите на българското посолство, така и на жителите на столицата на Северна Македония, които са се намирали в близост по време на атаката. България отчита изявленията на официалните институции в съседната държава и бързите действия на компетентните власти, довели до задържането на извършителя. Същевременно, очакваме провеждане на ефективно разследване и правораздаване по случая, което да демонстрира по категоричен начин, че подобни деяния са недопустими.

Заместник-министър Полендаков изтъкна още, че прилагането на принципите на правовата държава и предприемането на ефективни действия за превенция и противодействие на престъпленията от омраза са ключови, ако една страна иска да защити европейското си бъдеще.

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Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими и българската държава ще продължи да използва всички установени механизми, за да им се противопоставя, добавят от МВнР.

Настоящият палеж пред българското посолство в Скопие не е изолиран инцидент, а се вписва в поредица от враждебни действия, насочени срещу българското присъствие в Република Северна Македония. Пътят на тези провокации включва няколко знакови случая, при които институционалната реакция често се оказва недостатъчна за пресичане на ескалацията.През август 2021 г. се случи оскверняване на знамето на Република България, поставено до офиса на службата по търговско-икономическите въпроси към генералното ни консулство в Битоля.

Тогава МВнР извика временно управляващия посолството на Северна Македония в София Владимир Кръстевски, за да връчи протестна нота, изразяваща „дълбоко възмущение“ от поругаването на националния символ.Последва по-тежък акт през пролетта на 2022 г., когато беше извършен палеж на входната врата на Културен център „Иван Михайлов“ в Битоля.

Инцидентът, настъпил само седмици след официалното откриване на центъра, принуди българското външно министерство отново да реагира чрез връчване на протестна нота и извънредна визита на тогавашния министър Теодора Генчовска на място, за да се установи обстоятелствената рамка на вандализма.

Критичната точка в хронологията на тези престъпления от омраза настъпи на 19 януари 2023 г. с тежкото физическо нападение над Християн Пендиков, секретар на сдружение „Цар Борис Трети“ в Охрид. Поради сериозността на нараняванията и системната липса на правосъдие по предходни сигнали за стрелба срещу същата организация, българската държава предприе евакуация на пострадалия за лечение в София.

Този случай стана повод за поредното привикване на посланика на РСМ в България, като МВнР подчерта, че неадекватната институционална реакция на Скопие директно насърчава повторението на подобни прояви. Всяко от тези събития – от посегателствата над символи до физическата агресия срещу граждани – системно е изисквало намесата на дипломатически канали, но липсата на ефективни наказателни присъди остава основен аргумент в позициите на София за наличието на среда на безнаказаност.