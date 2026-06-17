„Баща ми падна“ – разкриха разтърсващо обаждане на сина на шефа на Mango

А удиозаписи, на които Джонатан Андик звъни на спешните служби, за да съобщи за фаталното падане на баща си, бяха излъчени от радиостанция в Испания.

Джонатан е разследван за предполагаемо убийство на баща си Исак Андик – основателят на модната верига Mango. Двамата са били на поход в планината Монсерат близо до Барселона през декември 2024 г., когато 71-годишният Исак пада и загива.

Джонатан беше арестуван по подозрение в непредумишлено убийство миналия месец след полицейско разследване. 45-годишният мъж, който се оттегли от поста заместник-председател на Mango след обвиненията, ги описа по това време като „най-сериозното, несправедливо и неоснователно обвинение, пред което човек може да се изправи“.

В понеделник, 15 юни, базираната в Барселона станция Catalunya Ràdio излъчи аудиозаписи, получени от списание People, на които се чува как Джонатан плаче, докато съобщава за падането на баща си.

„Имам нужда от помощ, баща ми падна!“, се чува да казва той между хълцанията. „Намираме се в Колбато, той падна в дефиле, моля ви, изпратете линейка, изпратете някого“, гласи преводът от испански език.

HOMICIDE PROBE: Mango billionaire's son released on 1 million euros bail after father's fatal 500-foot fall during mountain hike near Barcelona.



Jonathan Andic was the only witness when 71-year-old founder Isak Andic plunged down a ravine in December 2024 — a death initially… pic.twitter.com/WeIvFpYVPq — Fox True Crime (@FoxTrueCrime) June 16, 2026

Той казва на оператора, че са били на път за пещерите Салнитре, а когато операторът му задава още въпроси, Джонатан отговаря: „Не го виждам, не отговаря“. Операторът пренасочва обаждането към пожарната служба, откъдето искат потвърждение, че Джонатан и Исак са били заедно по това време. По време на друг разговор, спасител, пътуващ към мястото, иска от Джонатан точните му координати.

„Баща ми падна, не го виждам, не ми отговаря, падна в дефилето, не знам къде е“, се чува да казва Джонатан, преди да извика от фрустрация: „Остарявам!“ (бел. прев. – вероятно израз на безсилие/шок в контекста).

Според Catalunya Ràdio телефонният разговор е едно от основните доказателства, които защитата ще представи по делото.

В интервю за станцията Франсиско Марко, директор на детективската агенция Método 3, наета от защитата на Джонатан миналия месец, заявява, че обажданията показват „отчаянието на един син, който е загубил баща си“.

Съдебното разпореждане включва разговорите, направени до спешните служби в деня на смъртта на Исак, а съдия заяви миналия месец, че Джонатан е променил версията си за това как се е случило падането.

След като първоначално казва на спешните служби, че смята, че баща му е паднал в дефиле, че е чул шум и след това е видял баща си да крещи и да пада, по-късно той заявява пред полицията, че е вървял пред баща си, когато видял тяло да се „търкаля в храстите“ и чул „силен трясък и писък“ няколко секунди по-късно.

В мотивите на съдията се посочва също, че бащата и синът са имали сложни отношения, отчасти поради обсесията на Джонатан по парите, и се отбелязва, че съобщения в WhatsApp, изпратени от сина, изразяват „чувства на омраза, възмущение, мисли за смърт и обвинения към баща му за положението, в което се намира“.

Джонатан беше освободен, след като плати гаранция от 1 милион евро (над 1 160 000 долара), съобщи испанският вестник El País. Съдията обаче наложи забрана на Джонатан да напуска Испания, нареди конфискация на паспорта му и изиска от него да се явява в съда всяка седмица, допълва вестникът.

От People са се свързали с Първоинстанционния и следствен съд №5 в Марторел за коментар, но към момента не са получили незабавен отговор.