Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

26-годишна жена пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“.

Тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние

По първоначална информация електрическата тротинетка се е движела по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла в трасето. Последвал е удар, при който младата жена е получила травма на главата. Тя е била транспортирана в болница за оказване на спешна медицинска помощ.

От лечебното заведение съобщиха, че състоянието ѝ вече е стабилно и няма непосредствена опасност за живота ѝ.

Случаят отново постави на дневен ред темата за безопасността при използването на електрически тротинетки и спазването на правилата за движение в градска среда. През последните седмици в Бургас е засилен контролът в пешеходните зони и районите с интензивен трафик на хора. Проверява се дали водачите на велосипеди и електрически тротинетки се движат на разрешените за това места и спазват ограниченията.

По данни на полицията само за една седмица са установени 110 нарушения.

„Инцидентите са доказателство за това, че правилата отново не се спазват. За съжаление, ще се наложи да дойде момент, в който да се вземат крайни рестриктивни мерки, защото инцидентите с високо застрашаващ характер не спират. Ако има предложение за забрана на тротинетки, аз ще го подкрепя. Такива мерки са взети в Прага и Париж“, заяви общинският съветник в Бургас и неврохирург в УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров пред NOVA.

Той подчерта, че носенето на предпазна каска е от изключително значение за безопасността на водачите и неслучайно е задължително изискване. По думите му родителите също трябва да упражняват по-строг контрол, тъй като голяма част от инцидентите с електрически тротинетки са причинени от деца и непълнолетни.

Междувременно зрител на NOVA е изпратил сигнал в рубриката „Моята новина“, придружен с видеокадри, на които се вижда младеж с електрическа тротинетка, който преминава на червен сигнал на светофар по една от главните улици в Бургас. По информация в сигнала, той се е движел с около 75 км/ч, в тъмната част на денонощието и без предпазна каска.

Поредицата от подобни случаи засилва обществения дебат за необходимостта от по-ефективен контрол и евентуални промени в правилата за движение на електрическите тротинетки в населените места.