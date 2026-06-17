България

Какво е състоянието на жената, блъсната от електрическа тротинетка в Бургас

Инцидентът стана в понеделник

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 08:03
Започват изпитите след 7. и 10. клас

Започват изпитите след 7. и 10. клас
Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите

Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите
Депутатите обсъждат замразяване на заплатите си

Депутатите обсъждат замразяване на заплатите си
Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“

Кабинетът ще предложи временен шеф на Държавна агенция „Разузнаване“
Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС
Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините
Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев
Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България

Илияна Йотова: Подпалването на дипломатически автомобили приемам като посегателство срещу България

26-годишна жена пострада тежко, след като беше блъсната от електрическа тротинетка в Бургас. Инцидентът е станал в понеделник сутринта в района на автобусна спирка на улица „Чаталджа“.

Тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние

По първоначална информация електрическата тротинетка се е движела по обозначената велоалея, когато пешеходката е навлязла в трасето. Последвал е удар, при който младата жена е получила травма на главата. Тя е била транспортирана в болница за оказване на спешна медицинска помощ.

От лечебното заведение съобщиха, че състоянието ѝ вече е стабилно и няма непосредствена опасност за живота ѝ.

Случаят отново постави на дневен ред темата за безопасността при използването на електрически тротинетки и спазването на правилата за движение в градска среда. През последните седмици в Бургас е засилен контролът в пешеходните зони и районите с интензивен трафик на хора. Проверява се дали водачите на велосипеди и електрически тротинетки се движат на разрешените за това места и спазват ограниченията.

По данни на полицията само за една седмица са установени 110 нарушения.

„Инцидентите са доказателство за това, че правилата отново не се спазват. За съжаление, ще се наложи да дойде момент, в който да се вземат крайни рестриктивни мерки, защото инцидентите с високо застрашаващ характер не спират. Ако има предложение за забрана на тротинетки, аз ще го подкрепя. Такива мерки са взети в Прага и Париж“, заяви общинският съветник в Бургас и неврохирург в УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров пред NOVA.

Той подчерта, че носенето на предпазна каска е от изключително значение за безопасността на водачите и неслучайно е задължително изискване. По думите му родителите също трябва да упражняват по-строг контрол, тъй като голяма част от инцидентите с електрически тротинетки са причинени от деца и непълнолетни.

Междувременно зрител на NOVA е изпратил сигнал в рубриката „Моята новина“, придружен с видеокадри, на които се вижда младеж с електрическа тротинетка, който преминава на червен сигнал на светофар по една от главните улици в Бургас. По информация в сигнала, той се е движел с около 75 км/ч, в тъмната част на денонощието и без предпазна каска.

Поредицата от подобни случаи засилва обществения дебат за необходимостта от по-ефективен контрол и евентуални промени в правилата за движение на електрическите тротинетки в населените места.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
електрически тротинетки Бургас пътен инцидент безопасност на движението пътна безопасност велоалеи нарушения на пътя правила за движение градска среда пътни инциденти
Последвайте ни
Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите

Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Започват изпитите след 7. и 10. клас

Започват изпитите след 7. и 10. клас

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Mercedes-AMG готви 27 нови модела за 36 месеца, за да настигне BMW M

Mercedes-AMG готви 27 нови модела за 36 месеца, за да настигне BMW M

carmarket.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 1 ден
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 1 ден
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 1 ден
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Революция в чашата: Учени разработиха еспресо, приготвено чрез ултразвук

Любопитно Преди 31 минути

Приготвянето на класическо еспресо традиционно се свързва с преминаването на вряща вода под високо налягане през фино смляно кафе – процес, който отнема около 30 секунди и изисква сериозен разход на топлинна енергия

<p>Решаващ вот в Страсбург за доклада за РСМ</p>

ЕП гласува доклада за Република Северна Македония

Свят Преди 1 час

Вотът в Страсбург идва след остри спорове около текстове, свързани с ангажиментите на Скопие към ЕС

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Свят Преди 2 часа

Учени от Италия са проучили този въпрос

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Свят Преди 9 часа

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Свят Преди 10 часа

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан

Германия отчете първия спад на населението си от 2020 г. насам

Германия отчете първия спад на населението си от 2020 г. насам

Свят Преди 11 часа

Разликата между смъртността и раждаемостта се е увеличила до 352 000

ЕП забранява разделянето на семейства с малки деца в самолетите

ЕП забранява разделянето на семейства с малки деца в самолетите

Свят Преди 12 часа

Пътниците запазват правото си на възстановяване на разходите или пренасочване на пътуването

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Свят Преди 12 часа

Докладът беше приет в Комисията по външни работи на Европейския парламент

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Свят Преди 13 часа

Смята се, че инцидентът е станал на около 20 морски мили южно от остров Уайт

Силна градушка удари села в община Неделино

Силна градушка удари села в община Неделино

България Преди 13 часа

Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Свят Преди 14 часа

Арести са извършени в четири федерални окръга на САЩ

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

България Преди 14 часа

"КУБ": Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"

България Преди 15 часа

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

България Преди 15 часа

По случая е започнато е досъдебно производство

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

България Преди 15 часа

По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер"

Снимката е илюстративна

Медицинско чудо: Спасиха зрението на недоносено бебе, родено под 800 грама

България Преди 15 часа

Успешна лазерна операция на недоносено бебе, родено едва в 24-та гестационна седмица и с тегло под 800 грама, беше извършена в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg
1

Студенти почистиха южния плаж на Приморско

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 17 юни, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 16 юни, сряда

Edna.bg

Емоциите след хеттрика на Лионел Меси

Gong.bg

Халанд поведе Норвегия за победа над Ирак

Gong.bg

Седмокласници и десетокласници се явяват на НВО по БЕЛ

Nova.bg

Дронове сканират местността „Баба Алино” край Варна

Nova.bg