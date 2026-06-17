Официално: Том Холанд потвърди, че се е оженил за Зендая

С луховете най-после приключиха! Актьорът Том Холанд официално потвърди, че той и дългогодишната му половинка Зендая са сключили брак. В изключително откровено интервю за британското издание на списание Esquire, 30-годишният Спайдърмен сподели най-щастливата новина в живота си с думите: „Намерих моя човек и никога не съм бил по-щастлив“, съобщава Daily Mail.

Въпреки че през последната година социалните мрежи (и особено TikTok и Instagram) бяха залети от хиперреалистични, генерирани от изкуствен интелект (AI) „сватбени снимки“ на двойката, истината се оказа още по-хубава.

Запитан в интервюто дали някой от роднините му е помислил, че е изпуснал истинското събитие заради фалшивите AI кадри, Холанд отговори с усмивка, която каза всичко:

„Не, защото те всички бяха там... Това е всичко, което ще измъкнете от мен по темата“, казва той.

Tom Holland confirms he and Zendaya are married. ❤️

“She’s my best friend, and I’m the happiest I’ve ever been when I’m with her.” pic.twitter.com/l5b0nCGwKl — cineaste (@screenbuzznow) June 16, 2026

Тайната сватба, която всички изпуснаха

Първият намек за щастливото събитие всъщност дойде още през февруари от дългогодишния стилист на Зендая – Лоу Роуч. По време на филмовите награди „Actor Awards“ в Лос Анджелис, Роуч подхвърли пред репортерите: „Сватбата вече мина. Изпуснахте я!“. Тогава обаче влюбените отказаха всякакъв коментар.

Двамата са заедно от 2016 г., когато пламна любовта им на снимачната площадка на „Спайдърмен: Завръщане у дома“, но винаги са пазили личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Зендая за първи път показа годежния си пръстен (на стойност 500 000 долара) в началото на 2025 г., а наскоро към него се появи и нежна златна халка.

„Тя е моят най-добър приятел“

Tom Holland confirms that he and Zendaya are married.



“I found my person. She’s my best friend, and I’m the happiest I ever have been when I’m with her.” pic.twitter.com/FHc9jwCogw — Mcu Content (@MarvelsContent) June 16, 2026

Холанд не спести суперлативи за съпругата си и за това колко важна е тя за него в лудия свят на Холивуд:

„Нашият бизнес може да бъде изключително стресиращ. Прекрасно е да имаш до себе си връзка, която е стабилна като скала и ще устои на времето. Подкрепяме се по начин, по който никой друг не може, защото само ние знаем какво е да живееш този живот. За мен тя е моят най-добър приятел. Когато съм с нея, се чувствам в пълна безопасност и изключително подкрепен“.

Нови филми и бъдещето на Спайдърмен

Новината за брака им съвпада с натоварен творчески период за двамата актьори. Само преди броени дни те направиха първата си съвместна поява на червения килим от пет години насам в Мадрид, за да представят новия си филм Spider-Man: Brand New Day. Холанд обещава, че това ще бъде „най-добрият филм за Спайдърмен, правен някога“, изграден като истински детективски микс. Веднага след това двамата ще се изправят пред публиката и в новия дългоочакван проект на Кристофър Нолан – The Odyssey.

Холанд сподели още, че голямата му 15-годишна цел остава спечелването на „Оскар“, но не бърза: „Има поезия в това да го спечелиш по-късно в кариерата си, точно както Леонардо ди Каприо. Няма за къде да бързам, но голямата ми амбиция е един ден да се кача на онази сцена и да благодаря на майка ми“.