България

"Баба Алино": Дронове разкриват мащабите на незаконния град край Варна

Експерти създават триизмерен модел на местността, за да установят точния брой и размер на постройките

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 08:49
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Н езаконното селище в местността „Баба Алино“ край Варна, вече се обследва и от въздуха. Експерти използват специализирани дронове, за да картографират района и да установят точните мащаби на строителството, след като при проверки бяха открити десетки постройки.

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Проучването се извършва съвместно от специалисти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет и представители на Камарата на архитектите във Варна.

„Това е съвместна инициатива с колегите от Камарата на архитектите тук във Варна“, обясни проф. Стелиян Димитров от Националния център за геопространствени изследвания и технологии.

За обследването се използва технология за въздушно лазерно сканиране, при която върху дрон е монтиран активен сензор.

„Става въпрос за излъчване на лазерни импулси с много висока честота, които проникват под горската растителност и създават много точна геометрия на терена и на сградите, които се намират под горската растителност“, обясни проф. Димитров.

По думите му първоначалните данни показват значително количество растителност в района, но има индикации и за извършвани дейности по разчистване около сградите.

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„Вероятно е правено сериозно прочистване, защото растителността не беше чак толкова гъста около сградите. Това ще се опитаме да установим. Заснехме доста по-широка площ – около половин квадратен километър за около 40 минути. Това впоследствие ще ни позволи да създадем много прецизен триизмерен модел на терена, дигитално да премахнем растителността и да видим реалните очертания на това селище“, каза той пред NOVA.

Според специалистите точността на измерванията ще бъде в рамките на 2 до 3 сантиметра.

„Могат да се изчислят площите на сградите, могат да се видят площите на алеите, както и цялата видима инфраструктура“, допълни проф. Димитров.

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След изготвянето на триизмерния модел предстои архитектите да сравнят получените данни с наличните устройствени планове, кадастрални карти и други официални документи.

„Те ще наложат върху нашия модел подробните устройствени планове и всички устройствени документи, които са налични, включително информацията от Кадастъра. Така ще установим кое е отразено, кое не е отразено и ще получим много пълна картина за ситуацията в тази част на Варна“, заяви проф. Димитров.

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Очакванията са първите резултати от обследването да бъдат готови още в четвъртък.

Проверките обаче няма да се ограничат само до района край Варна. След наводненията в курортния комплекс „Елените“ от миналата година специалисти започват обследване на цялото българско Черноморие. Целта е да бъдат установени потенциално опасни обекти, незаконно строителство и рискове, които могат да доведат до бедствия.

„От доста време извършваме обследвания на така наречените малки водосбори, които са и най-рисковите по отношение на наводненията", посочи проф. Димитров.

По време на последните проверки експертите са установили и проблемен участък в района на Свети Влас.

„Има 500-метрова тръба, в която се заустват 4,5 квадратни километра водосбор“, обясни проф. Димитров.

По думите му над съоръжението са изградени хотели и ваканционни комплекси, което може да създаде риск при обилни валежи.

„Практически това означава при сериозен валеж да възникне проблем, да не кажа бедствие“, каза още проф. Димитров.

Резултатите от обследванията ще бъдат използвани за оценка на рисковете и за установяване на съответствието между съществуващото строителство и действащите устройствени планове по Черноморието.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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