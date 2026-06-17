Радев: Затягаме контрола върху ценообразуването и качеството на храната

Н аред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва контролът върху ценообразуването и върху качеството на храната, която консумираме, заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Заради високите цени: Радев на среща с представители на търговските вериги

"Вчера имахме среща и с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа на сектора, защото всички проблеми в него се отразяват пряко върху цената на храната и на услугите", каза министър-председателят.

Той посочи, че продължават усилията за подобряване на бизнес климата и на условията за правене на бизнес, за да се пречупи негативният от последните години тренд на непрекъснат спад на индустриалното производство, износа и инвестициите.

С 15% по-ниски цени на основни храни след договорка между държавата и веригите

"Целта ни е икономиката да работи по-интензивно, да бъде с по-голяма производителност, с по-висока добавена стойност", заяви премиерът Радев. По думите му, фокусът трябва да е не само върху рязане на разходи, но и върху пълненето на хазната.

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Мерки в подкрепа на транспортния бранш, както и за устойчивото развитие на сектора предприема правителството, каза вчера министър-председателят Румен Радев на среща в Министерския съвет с представители на сдруженията на автомобилните превозвачи, съобщиха от правителствената информационна служба.