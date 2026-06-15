Свят

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие

Николай Киров Николай Киров

15 юни 2026, 20:48
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Източник: БТА

П олицията в Скопие арестува 44-годишен мъж, за когото има обосновани подозрения, че е извършителят, запалил двата дипломатически автомобила пред българското посолство днес, съобщават от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония.

Мъжът, с инициали И. Д., е от Скопие и в момента се намира в полицейско управление.

„Открити са и дрехите, които лицето е носело по време на престъплението. В координация с компетентния прокурор се предприемат мерки за пълно изясняване на случая, след което срещу лицето ще бъдат повдигнати съответните наказателни обвинения по спешно производство”, допълват от вътрешното министерство на Северна Македония.

Запалиха коли на българското посолство в Скопие

В интервю за ТВ АЛСАТ-М премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че „лицето, извършило това криминално-правно събитие, е открито и в момента се разпитва, за да се видят мотивите, допринесли за случилото се през деня, да се види какво е вдъхновило това лице да направи това, което е направило“.

Той се въздържа да отговори на въпрос „дали това е изолиран случай” с аргумента, че арестуваният мъж от Скопие се разпитва и очаква повече информация от разпита, който според него „ще даде отговори на много въпроси”.

Мицкоски каза, че Министерството на външните работи и външната търговия в Скопие „е в постоянна комуникация” със София, а външният министър Тимчо Муцунски го е информирал, „че е говорил с колегата си” в България.

„Така че, от наша страна, позицията е ясна, както и тази на Министерството на външните работи. Ние категорично го осъждаме, открихме лицето за по-малко от 3 часа и като институции за пореден път показахме, че функционираме безупречно. Така че нека видим какви са мотивите за това криминално-правно събитие“, заяви Мицкоски.

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Припомняме, че по-рано днес бяха подпалени два автомобила на българското посолство в Скопие, паркирани пред сградата на дипломатическата мисия. 

На кадри от охранителна камера се вижда как човек минава покрай тях и ги полива с течност, след като пламва огънят. 

Пламъците са били изгасени от персонала на дипломатическата мисия. 

Палежът беше осъден в декларации както от властите в България, така и от тези в Северна Македония.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Маринела Величкова    
Скопие полиция Северна Македония
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