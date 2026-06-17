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Павел Николов и Ивет Лалова-Колио поставят началото на нова ера в “Игри на волята”

Най-ярката звезда на българската лека атлетика ще се изправи пред ново предизвикателство - на Арената на екстремното риалити

17 юни 2026, 11:48
Павел Николов и Ивет Лалова-Колио поставят началото на нова ера в “Игри на волята”
Източник: NOVA

Е дна от най-успешните и вдъхновяващи български лекоатлетки - Ивет Лалова-Колио става част от екстремното риалити „Игри на волята“. Олимпийската легенда с несломим дух ще се присъедини към водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката със заразителната си енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта. Двамата ще бъдат неотлъчно до участниците на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон.

Със своята впечатляваща спортна кариера, дисциплина и воля, пред която няма непреодолими препятствия, Ивет отваря нова страница в своя живот и в историята на легендарното риалити.

“За мен е чест, но и огромна отговорност да поема щафетата в приключението “Игри на волята”. Ще направя всичко възможно да използвам наученото през спортната си кариера, включително уроците от триумфите и загубите, за да поднеса на зрителите изненади както на Арената, така и извън нея”, споделя Ивет Лалова-Колио.

“Вълнението от възможността да застана рамо до рамо със знаменитост като Ивет Лалова е голямо. Първият ми досег с предаването от другата страна на монетата беше изключително предизвикателство, което нямам търпение да изживея отново. Тази година битките ще са още по-зрелищни и още по-непредвидими”, допълва Павел Николов.

NOVA и екипът на “Игри на волята” изказват искрената си благодарност към Ралица Паскалева за нейната всеотдайност, професионализъм и значим принос през последните шест години. Тя остава неизменна част от историята и успеха на хитовия формат и вратите на медията остават отворени за бъдещи съвместни проекти.

Гледайте осмия сезон на най-екстремното риалити “Игри на волята” тази есен по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
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