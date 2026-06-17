България

Хванаха 19-годишна да дрифтира в София, остава без книжка за година

Младата шофьорка е санкционирана с глоба от близо 1500 евро, а зад гърба си вече има редица нарушения на пътя

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 12:30
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19-годишно момиче беше санкционирано от полицията в София, след като е било засечено да извършва опасни маневри с автомобил в столичния квартал „Младост“. Случаят е от изминалата нощ, когато в полицията е подаден сигнал за дрифт в района.

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На място незабавно са изпратени екипи на „Пътна полиция“, които установили автомобила и неговия водач. Зад волана се оказала 19-годишна девойка, която според данните на органите на реда е извършвала рискови маневри на пътното платно, създавайки опасност за останалите участници в движението.

След извършената проверка на младата шофьорка е съставен акт за установеното нарушение. Наложена ѝ е глоба в размер на близо 1500 евро, а свидетелството ѝ за управление на моторно превозно средство ще бъде отнето за срок от 12 месеца, предаде NOVA.

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От полицията уточняват, че момичето не е непознато на органите на реда. Още през 2024 г. тя е била санкционирана за управление на автомобил без шофьорска книжка.

Какво е наказанието за шофьора, дрифтирал по булевард в София

Справка в информационните масиви на МВР показва, че след придобиването на свидетелство за управление младата жена е натрупала общо 10 фиша за различни нарушения на Закона за движението по пътищата. Сред най-често срещаните нарушения при младите водачи са превишената скорост, неправилното паркиране, използването на мобилен телефон по време на шофиране и неспазването на пътни знаци и маркировка.

От „Пътна полиция“ напомнят, че дрифтът на обществени пътища представлява сериозно нарушение, тъй като крие висок риск от загуба на контрол над автомобила и тежки пътнотранспортни произшествия. Подобни прояви могат да застрашат не само водача, но и пешеходци, други шофьори и пътници.

Случаят е поредният в рамките на засиления контрол, който полицията упражнява през летния сезон. В последните седмици екипите на МВР провеждат специализирани акции срещу агресивното шофиране, нерегламентираните гонки и опасните демонстрации по улиците на големите градове.

Oрганите на реда заявяват, че проверките ще продължат, като при установяване на подобни нарушения ще бъдат налагани максимално предвидените от закона санкции.

Дрифтът е техника на управление на автомобил и същевременно автомобилен спорт, при който водачът преднамерено предизвиква загуба на сцепление на задните колела, позволявайки на превозното средство да се плъзга странично през завоите, докато поддържа контрол над посоката на движение.

За разлика от класическите състезания, където основната цел е преминаването на трасето за най-кратко време чрез оптимизиране на траекторията, при дрифта съдиите оценяват стила, ъгъла на атака, прецизността и зрелищността на изпълнението.Историята на дрифта започва в Япония през 70-те години на миналия век, когато любители на високите скорости започват да прилагат техники за управление, използвани в рали състезанията, по планинските пътища.

Пионерът в тази област, Кунимицу Такахаши, използва специфичен метод за преминаване през завоите, който впоследствие е доразвит от Кеичи Цучия, често наричан „Кралят на дрифта“. Цучия допринася за популяризирането на дисциплината чрез видеоклипове и демонстрации, което трансформира дрифта от неформално занимание в организиран професионален спорт.

Технически, дрифтът изисква автомобилът да бъде със задно предаване, тъй като това позволява по-лесно управление на задницата чрез подаване на мощност. Водачите използват различни техники за иницииране на поднасянето, като „ръчна спирачка“ (използване на спирачката на задните колела), „силово поднасяне“ (чрез рязко подаване на газ) или „прехвърляне на тежестта“ (използване на инерцията на автомобила).

След като задната ос загуби сцепление, водачът противодейства чрез управление на волана в посоката на занасянето, балансирайки с газта, за да поддържа автомобила в контролиран „плъзгащ се“ режим.Днес дрифтът е глобално явление с утвърдени международни шампионати като D1 Grand Prix и Formula Drift. Професионалните автомобили за дрифт са силно модифицирани – те разполагат с двигатели с висока мощност, специфични окачвания с голям ъгъл на завиване на предните колела и олекотени купета.

Спортът придобива огромна популярност и чрез медиите, включително филмовата индустрия и видеоигрите, което допринася за превръщането му в една от най-динамичните и визуално атрактивни дисциплини в съвременния автомобилен свят. Въпреки зрелищността си, дрифтът остава труден за овладяване спорт, изискващ изключителни рефлекси, технически познания и способност за прецизно управление в условия на гранична стабилност.

Важно е да се отбележи, че дрифтът е предназначен единствено за затворени трасета и контролирана среда, тъй като опитите за изпълнение на обществени пътища крият сериозни рискове за участниците в движението.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
София Пътна полиция дрифт опасно шофиране нарушение на пътя Младост санкции Закон за движение по пътищата агресивно шофиране МВР
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