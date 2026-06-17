Разкриха причината за внезапната смърт на шеф в козметичен гигант

В исш мениджър на Estée Lauder, който почина в прегръдките на съпруга си мигове след като почувства замаяност в апартамента им в Ню Йорк за 2,8 милиона долара, е претърпял белодробна емболия, предизвикана от козметични филъри.

56-годишният Кендал Ашър е получил остра респираторна недостатъчност вследствие на белодробна емболия, свързана с чуждо тяло след инжектиране на козметичен филър, съобщиха във вторник от градската съдебна медицина.

Смъртта на Ашър на 25 февруари е обявена за нещастен случай в доклада, който е бил предоставен на близките му през уикенда, съобщава The New York Post.

Скърбящият съпруг на Ашър, 63-годишният Уилям Хау, сподели пред Daily Mail, че не е знаел съпругът му, който е бил вицепрезидент на козметичната компания, да е използвал козметични филъри преди смъртта си.

Хау заяви, че двамата са си инжектирали ботокс (който не е филър) само пет месеца преди фаталния край. „Това е просто дълбоко тъжно. Бях свидетел, случи се мигновено. Причината беше вторична“, каза вдовецът.

Преди това Хау разказа пред медията, че неговият партньор, с когото са женени от четири месеца, е припаднал внезапно в ранните часове на деня, докато отчаяно са се опитвали да стигнат до спалнята в дома им в Челси.

Той сподели, че Ашър не е имал пулс, спрял е да реагира веднага и е починал в ръцете му. „Всичко се случи в рамките на осем секунди“, споделя той.

Ашър си бил взел душ и казал, че се чувства замаян, след което седнал. Хау изчакал няколко минути, преди да помогне на съпруга си да се изправи на крака. Двамата успели да извървят само четири стъпки, преди Ашър да каже на партньора си: „Чакай“. След това тялото му отпуснало и той починал.