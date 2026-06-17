Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

Д ва трамвая се удариха на едно от натоварените кръстовища в столицата – това на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“.

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Инцидентът е станал между мотриси по линии 10 и 18, съобщава БГНЕС.

Едната машина е излязла от релсите, пише БТА.

За щастие при сблъсъка няма пострадали пътници или служители на градския транспорт.

На място са били изпратени екипи на полицията и представители на столичния градски транспорт, които са извършили оглед и са започнали изясняване на обстоятелствата около произшествието.

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

Въпреки, че инцидентът не е довел до жертви или ранени, движението в района е било сериозно затруднено. За известно време се е наложило ограничаване на трамвайния трафик, което е довело до забавяния по част от линиите на градския транспорт.

Пътници, намирали се в района по време на инцидента, съобщават за образували се колони от трамваи и затруднения при придвижването в часовете след катастрофата. Част от пътуващите са били насочвани към алтернативни маршрути.

Челен сблъсък на два трамвая в София, дете и трима души пострадаха

Причините за сблъсъка все още се изясняват. Предстои да бъде установено дали става дума за техническа неизправност, човешка грешка или друг фактор, довел до инцидента.

Кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ е сред важните транспортни възли в западната част на София. През него ежедневно преминават хиляди пътници, а районът се обслужва от няколко линии на градския транспорт.

Трамвайният транспорт е сред най-натоварените компоненти на системата на градския транспорт в София. Всеки ден десетки хиляди жители и гости на столицата използват трамвайните линии за придвижване между различните квартали на града.

Линия 10 свързва западните райони на София с централната градска част, докато линия 18 обслужва едни от най-гъсто населените квартали в столицата. Именно поради интензивния трафик по тези маршрути дори краткотрайни прекъсвания могат да доведат до сериозни затруднения за пътниците.

През последните години Столична община и „Столичен електротранспорт“ инвестират в обновяване на трамвайната инфраструктура и подвижния състав с цел повишаване на безопасността и надеждността на услугата. Въпреки това инциденти между релсови превозни средства продължават да се случват, макар и сравнително рядко.

Очаква се след приключване на проверката компетентните органи да оповестят повече информация за причините, довели до сблъсъка, както и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.