България

Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София

Инцидентът е станал между мотриси по линии 10 и 18

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 24 минути / 17 юни 2026, 13:26
Два трамвая се удариха на ключово кръстовище в София
Източник: БГНЕС/Архив

Д ва трамвая се удариха на едно от натоварените кръстовища в столицата – това на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“.

Сблъсък на два трамвая в София - движението е блокирано (СНИМКИ)

Инцидентът е станал между мотриси по линии 10 и 18, съобщава БГНЕС. 

Едната машина е излязла от релсите, пише БТА.

За щастие при сблъсъка няма пострадали пътници или служители на градския транспорт.

На място са били изпратени екипи на полицията и представители на столичния градски транспорт, които са извършили оглед и са започнали изясняване на обстоятелствата около произшествието.

Два трамвая катастрофираха в центъра на София

Въпреки, че инцидентът не е довел до жертви или ранени, движението в района е било сериозно затруднено. За известно време се е наложило ограничаване на трамвайния трафик, което е довело до забавяния по част от линиите на градския транспорт.

Пътници, намирали се в района по време на инцидента, съобщават за образували се колони от трамваи и затруднения при придвижването в часовете след катастрофата. Част от пътуващите са били насочвани към алтернативни маршрути.

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Причините за сблъсъка все още се изясняват. Предстои да бъде установено дали става дума за техническа неизправност, човешка грешка или друг фактор, довел до инцидента.

Кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Константин Величков“ е сред важните транспортни възли в западната част на София. През него ежедневно преминават хиляди пътници, а районът се обслужва от няколко линии на градския транспорт.

Трамвайният транспорт е сред най-натоварените компоненти на системата на градския транспорт в София. Всеки ден десетки хиляди жители и гости на столицата използват трамвайните линии за придвижване между различните квартали на града.

Линия 10 свързва западните райони на София с централната градска част, докато линия 18 обслужва едни от най-гъсто населените квартали в столицата. Именно поради интензивния трафик по тези маршрути дори краткотрайни прекъсвания могат да доведат до сериозни затруднения за пътниците.

През последните години Столична община и „Столичен електротранспорт“ инвестират в обновяване на трамвайната инфраструктура и подвижния състав с цел повишаване на безопасността и надеждността на услугата. Въпреки това инциденти между релсови превозни средства продължават да се случват, макар и сравнително рядко.

Очаква се след приключване на проверката компетентните органи да оповестят повече информация за причините, довели до сблъсъка, както и дали ще бъдат предприети допълнителни мерки за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС; БТА, Николай Трифонов    
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