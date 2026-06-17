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Френският треньор Дидие Дешан похвали Килиан Мбапе и заяви: „Откровен съм с играчите си“

Старши треньорът на националния отбор по футбол на Франция призна, че е поднесъл някои истини на играчите си на полувремето при победата с 3:1 над Сенегал на Световното първенство

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 11:14
Френският треньор Дидие Дешан похвали Килиан Мбапе и заяви: „Откровен съм с играчите си“
Източник: EPA/БГНЕС

С тарши треньорът на националния отбор по футбол на Франция Дидие Дешан призна, че е поднесъл някои истини на играчите си на полувремето при победата с 3:1 над Сенегал на Световното първенство.

Дешан не скри, че футболистите му, че са допуснали много грешки в първия си мач в Ню Джърси, но добави, че е доволен от постройката на отбора и изборите, които са направили.

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Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе

Специалистът отбеляза по-конкретно решението си да пусне в игра резервата Брадли Баркола, който отбеляза втория гол за Франция в 82-ата минута, както и да промени позицията на Майкъл Олизе.

„Откровен съм с играчите си“, каза Дешан, цитиран от агенция Reuters и добави: „Не изиграхме най-доброто първо полувреме. Можехме да се справим по-добре на много нива. Не крещя, но казвам какво мисля, а те трябва да взимат правилните решения.“

Дидие Дешан похвали Килиан Мбапе, чиито две попадения го направиха водещият голмайстор на Франция за всички времена.

„Хората все още ще го критикуват, но той е емблематичен играч. Винаги съм го казвал. С едно действие той е способен да наклони везните и да доведе отбора си до победа“, коментира още френският селекционер и се противопостави на критиките, че Мбапе не прави достатъчно в защита.

„Той не е тук, за да защитава. Ако иска да пропусне първото полувреме и да вкара два гола през второто, това е добре за мен“, обясни Дешан.

От своя страна Килиан Мбапе заяви, че играе за остави следа в историята на Франция.

„Играя, за да оставя следа в историята на страната си и да помогна на отбора да спечели Световното първенство“, категоричен бе Мбапе.

„Не мисля, че все още сме напълно готови. Но винаги е добре да започнеш с победа. Това ти дава малко повече спокойствие, въпреки че никога не си наистина отпуснат на Мондиал“, добави нападателят.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Кремена Младенова    
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