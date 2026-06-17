България

"Едва днес разбрахме кой е врагът": Ненчо Балабанов влезе в болница

Обичаният актьор и тв водещ сподели видео от болничното легло и предупреди феновете си да внимават, тъй като никой не е застрахован, дори и през лятото

17 юни 2026, 11:20
"Едва днес разбрахме кой е врагът": Ненчо Балабанов влезе в болница
Ненчо Балабанов   
Източник: NOVA

А ктьорът и шоумен Ненчо Балабанов уплаши почитателите си, след като стана ясно, че е хоспитализиран. Това потвърди самият той чрез емоционално видео в социалните мрежи, заснето директно от болничната стая.

"Едва днес разбрахме на 100% кой е врагът и къде се намира. В белия дроб – пневмония. Внимавайте, пазете се. Дори и лятото никой не е застрахован. Малко по-добре съм едва днес", споделя водещият във видеото, на което се вижда, че въпреки здравословния проблем, не губи присъщата си позитивна енергия.

Балабанов използва момента, за да благодари на хилядите си последователи за бързата реакция и топлите думи: "Благодаря ви за хубавите неща, готините пожелания и за подкрепата. Много ви обичам“, добави той.

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