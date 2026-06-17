България

Земеделският министър: Ще бъдем безкомпромисни към нелоялни търговски практики

Пламен Абровски заяви, че вече се проверяват сигнали за натиск върху производители от търговски вериги

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 11:08
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Д ържавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските земеделски производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски по време на посещение в Ловеч.

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По думите на министъра вече са постъпили сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Компетентните институции извършват проверки по всички подадени сигнали.

„Ако установим нелоялни търговски практики, ще приложим цялата строгост на закона. Оттук нататък ще бъдем безкомпромисни към всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение“, заяви Абровски.

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Министърът подчерта, че контролът върху търговските отношения по веригата на доставки ще бъде засилен, като целта е да се гарантират равнопоставени условия за българските производители на пазара.

По време на изявлението си Абровски коментира и ситуацията на пазара на мляко. Той посочи, че от началото на годината до 1 юни внесеното мляко представлява 7,5% от общото количество, което се предлага в страната.

„В България мляко има. Не виждам никаква причина контролът да води до недостиг или поскъпване. Просто държавата за първи път упражнява пълен контрол върху процеса“, заяви министърът.

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По думите му целта на засиления контрол е да се гарантира прозрачност в сектора и защита на българските производители от нелоялни практики, които могат да нарушат конкуренцията.

Очаква се институциите да продължат проверките както по сигнали на производители, така и в рамките на планов контрол върху търговските вериги и доставчиците в страната.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
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