Куриозен случай: Три коли се удариха по време на брифинг на МВР за пътната безопасност

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Л юбопитен момент беляза брифинг на МВР в Пловдив, посветен на пътната безопасност. Докато представители на полицията представяха мерките за засилен контрол по пътищата, на близко кръстовище три автомобила се удариха един в друг, което наложи намесата на екипи на реда.

Случката съвпадна с началото на мащабна специализирана операция на Министерството на вътрешните работи, която се провежда на територията на цялата страна. Основната ѝ цел е ограничаване на пътния травматизъм и повишаване на безопасността на движението. Акцията ще продължи до неделя.

По време на проверките полицейските екипи ще следят за управление след употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и преминат годишен технически преглед.

На брифинга директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че от 1 август в Пловдив ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотични вещества.

Очакванията са резултатите от изследванията да бъдат готови в рамките на два до три дни, което ще ускори обработката на случаите и работата по разследванията.

От МВР съобщиха още, че използват нови технологии за контрол на движението. Сред тях е наблюдението на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения на Закона за движението по пътищата.

Продължава и т.нар. линеен контрол с цивилни полицейски автомобили. При засичане на нарушение водачите получават сигнал чрез електронен надпис „Полиция – стоп, последвай ме“, след което биват спирани за проверка. По данни на полицията по този начин вече са санкционирани около 50 шофьори.

В рамките на акцията се извършват и проверки за прекомерен шум от моторни превозни средства. Особено внимание се обръща на мотоциклетите с модифицирани или премахнати шумозаглушителни устройства.

Началникът на сектор „Пътна полиция“ в Пловдив Радослав Начев съобщи пред NOVA, че от началото на седмицата се провежда и международна полицейска операция в цяла Европа, насочена към установяване на водачи, употребили алкохол или наркотични вещества.

Той уточни, че тестове за наркотици няма да се правят на всички шофьори, а при наличие на признаци, които могат да насочат към употреба на забранени вещества.

„С настъпването на летния сезон контролът по пътищата е засилен. Само за два дни в Пловдив са спрени от движение 11 мотоциклета заради премахнати шумозаглушителни устройства“, заяви Начев.

От „Пътна полиция“ допълниха, че е променено работното време на служителите, така че контролът да бъде засилен и през вечерните часове, когато трафикът остава интензивен.