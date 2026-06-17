Кои теми се паднаха на НВО по БЕЛ след 7. и 10. клас

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П о разказа „Задача №18“ на Христо Раянов са работили седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература. Това съобщиха пред БТА ученици, които излязоха от изпитните зали в столични училища.

Започнаха изпитите след 7. и 10. клас

Традиционно последната задача на изпита изисква от учениците да създадат подробен преразказ по неизучавана художествена творба. Тази година Министерството на образованието и науката е избрало разказа „Задача №18“ на Христо Раянов, върху който седмокласниците трябваше да покажат уменията си за възприемане, осмисляне и пресъздаване на художествен текст.

Изпитът започна в 9:00 часа и продължи общо 165 минути. Учениците работиха по Вариант 1, който беше изтеглен в деня на изпита.

Тестът включваше общо 26 задачи. От тях 18 бяха с избираем отговор, шест – с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст чрез преразказ на непозната художествена творба.

За много седмокласници националното външно оценяване е сред най-важните изпити в образователния им път. Получените резултати формират основна част от бала за прием в профилираните и професионалните гимназии след завършване на седми клас.

Паралелно с изпита за седмокласниците днес се проведе и националното външно оценяване по български език и литература за учениците от десети клас.

Те трябваше да работят върху 21 задачи, като сред тях бяха включени въпроси с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, редактиране на текст, формулиране на теза или антитеза и задача за създаване на собствен текст.

Според информация от ученици една от основните задачи е била свързана с анализ на стихотворението „Арменци“ от Пейо Яворов – едно от емблематичните произведения в българската литература, посветено на съдбата на арменските бежанци и темите за изгнанието, страданието и надеждата.

Изпитът за десетокласниците започна в 8:00 часа и продължи 90 минути.

Какви бяха темите през предишните години

Изборът на непознат текст за преразказ традиционно предизвиква най-голям интерес сред ученици, родители и учители. През 2025 г. седмокласниците работиха върху разказа „Урок по японски“ от Виктория Бешлийска, а година по-рано темата беше по произведението „Изборът“ на Кристин Димитрова.

Подборът на текстовете цели да провери не само грамотността на учениците, но и способността им да извличат важна информация, да проследяват сюжетната линия и да я пресъздават логично и последователно.

Предстои изпитът по математика

След българския език и литература следващото предизвикателство пред учениците е националното външно оценяване по математика, което ще се проведе на 19 юни.

Очаква се и тази година на изпитите по български език и литература и по математика да се явят общо над 110 000 ученици от седми и десети клас в цялата страна.

От Министерството на образованието и науката съобщиха, че резултатите от националните външни оценявания ще бъдат обявени до 1 юли. Именно тогава седмокласниците ще могат да направят и своите кандидатгимназиални планове въз основа на постигнатите резултати.

Националното външно оценяване (НВО) в Република България представлява система от стандартизирани изпити, чрез които се измерва нивото на подготовка на учениците след завършване на определен етап от основното и средното образование.

Основната цел на НВО е да осигури обективна и съпоставима информация за знанията и уменията на учениците, както и да послужи като критерий за оценка на ефективността на образователната система.НВО след 7. клас се явява ключов момент в училищното образование, тъй като резултатите от него са основен инструмент за кандидатстване в гимназиален етап.

Изпитите обхващат задължително български език и литература и математика, като учениците могат да се явят и на изпит по чужд език по желание. Резултатите от тези изпити, изразени в точки, формират баловете, чрез които се осъществява приемът в профилирани и професионални гимназии. Изпитите обикновено включват задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор, които изискват аргументация и практическо прилагане на усвоените знания по съответните учебни предмети.

НВО след 10. клас се провежда в края на първия гимназиален етап. То има за цел да удостовери придобитите компетентности, необходими за завършване на този етап от образованието. Резултатите от това оценяване са важни за проследяване на индивидуалния напредък на учениците и често се използват като база за планиране на насочеността на обучението във втория гимназиален етап (11. и 12. клас).

Организацията и провеждането на националните външни оценявания са под юрисдикцията на Министерството на образованието и науката (МОН). Процесът е силно централизиран – изпитните варианти се изтеглят в деня на изпита при строги мерки за сигурност, а квестори следят за спазването на реда в изпитните зали. Изпитите се провеждат в училищата, в които учениците се обучават, като за всяка сесия се определят специфични регламенти за времетраене и ползване на помощни материали (например формули по математика).

Значимостта на НВО се изразява в осигуряването на прозрачност при оценяването и възможност за обективен подбор при кандидатстването в по-горни степени на образованието. Чрез включването на практически задачи и въпроси, изискващи логическо мислене, МОН цели да насърчи не само механичното възпроизвеждане на информация, но и развитието на критично мислене и приложни умения у подрастващите.

Резултатите от изпитите се обявяват официално в определени от министерството срокове, като те дават яснота на учениците, родителите и образователните институции за постигнатите нива на подготовка на национално равнище.