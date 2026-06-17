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"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК

Процедурата бе задействана по спешност от НС след оставките в ръководството

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 13:15
"Прогресивна България" номинира Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК
Източник: БТА

П арламентарната група на „Прогресивна България“ номинира за втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса бившия служебен здравен министър д-р Асен Меджидиев.

Номинацията е входирана вчера, съобщи NOVA. Това е първа кандидатура за новото ръководство на НЗОК.

Единодушно: Парламентът одобри процедурата за избор на подуправител на НЗОК

Процедурата беше задействана по спешност от Народното събрание след оставката на досегашния подуправител проф. Момчил Мавров. Днес изтича крайният срок за подаване на предложения от парламентарните сили.

Предстои документите на д-р Меджидиев да преминат през задължителна проверка, след което той ще бъде изслушан в парламентарната Комисия по здравеопазване.

Паралелно с това позицията на управител на НЗОК също остава без постоянен титуляр. Настоящият ръководител доц. Петко Стефановски подаде оставка на 10 юни с мотив липса на политическа подкрепа.

Тъй като до момента няма внесени номинации за неговия пост, по закон доц. Стефановски продължава да изпълнява функциите си до окончателния избор на негов наследник от депутатите.

Процедурата по избор на ръководни кадри в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през последните години премина през серия от интензивни политически дебати и кризи, които наложиха промяна в начина, по който институцията се управлява.

През юни 2023 г. Народното събрание прие процедурни правила, с които за първи път в историята на институцията прехвърли правомощието за избор на подуправител от управителя на Касата директно към парламента. Този ход бе мотивиран от необходимостта за по-голям парламентарен контрол върху 8-милиардния бюджет на ведомството. В изпълнение на тези правила, през ноември 2023 г. за подуправител бе избран проф. Момчил Мавров, чиято кандидатура бе внесена от ГЕРБ-СДС.

Неговият мандат обаче бе белязан от остри сблъсъци в пленарна зала между парламентарните групи относно разпределението на властта и влиянието върху оперативното управление на здравните фондове.

Паралелно с това, през май 2024 г. се проведе ключова процедура за избор на нов управител на НЗОК, след като предишният титуляр Станимир Михайлов бе освободен. На негово място депутатите избраха доц. д-р Петко Стефановски, номинация на ГЕРБ-СДС. Изборът му бе подкрепен от широка коалиция, включваща „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“, въпреки съпротивата на опозиционни групи.

Тези назначения последваха период на нестабилност, стартирал след изтичането на мандата на д-р Румяна Тодорова през февруари 2015 г., когато липсата на ясен избор доведе до реални опасения от блокиране на плащанията към аптеките и лечебните заведения.

През годините процедурите неведнъж са приключвали без успех, като например през 2023 г., когато парламентът не успя да избере проф. Жени Стайкова за управител, което наложи удължаване на временните мандати на заемащите длъжностите.

Текущата ситуация с номинацията на д-р Асен Меджидиев се явява поредният етап в тази динамична рамка, при която законодателната власт се стреми да запълни вакуума в управлението на здравната система чрез пряк избор.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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