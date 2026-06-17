Politico: Без „три пъти за щастие“ за Урсула и бисери от включения микрофон на Г-7

Европа в рамките на 24 часа: Докато Брюксел бе разтърсен от новината, че Урсула фон дер Лайен няма да се бори за трети мандат, световните лидери на Г-7 сътвориха куп куриози зад кулисите на срещата си във Франция. Авторитетното издание Politico предлага ексклузивен преглед на най-важното от кулоарите на европейската политика днес — от пазарните трусове с газа и новите миграционни правила до завръщането на Виктор Орбан и прогнозите на една премиерска котка.

Привет. Херардо Фортуна се завръща с неочаквани новини за здравето и навиците на европейската десница: Джорджа Мелони сподели, че е отказала цигарите (повече за това по-долу), а Жордан Бардела беше забелязан в Страсбург да пие доматен сок, докато колегите му се черпеха с елзаско пенливо вино (Crémant d’Alsace).

В днешния Playbook на Politico:

Всички хубави неща са по три – но изглежда това не важи за президентските мандати.

Какво се случи, когато лидерите на Г-7 помислиха, че никой не ги слуша.

Лицата в тълпата: Бьорн Зайберт, Тереса Рибера, Максимус Тексторис Пулхер, Амели Гиземан, Хоакин Алмуния, Томазо Фоти, Сидни Камлагер-Даув, Малик Азмани, Дарио Амодей, Никола Бартушек, Дебора Рос, Брандо Бенифеи, Сурангел Уипс-младши и много други.

Водещата новина на деня: Ексклузивно – без трети мандат за Урсула фон дер Лайен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на европейската власт. Това е съобщил нейният началник на кабинета по време на частна вечеря, според информация от двама висши служители, запознати с разговорите.

Защо точно сега? Темата за плановете на ръководителя на Комисията за 2029 г. е изплувала, докато нейният шеф на кабинет Бьорн Зайберт се е опитвал да успокои висшите служители на сбирката, че планираното преструктуриране на департментите в Комисията (за което Playbook първи съобщи) не е опит за мащабно заграбване на власт.

Запазете спокойствие: Зайберт е изтъкнал липсата на интерес от страна на фон дер Лайен към трети мандат, за да отхвърли обвиненията, че реформата е част от по-широка кампания за централизация на властта. Това твърдят двамата висши чиновници, които не са присъствали лично на вечерята, но са били подробно информирани за случилото се. Тяхната анонимност беше запазена поради конфиденциалния характер на разговорите.

„Не е точният момент“: Помолен да коментира шансовете за трети петгодишен мандат, говорител на Комисията заяви пред Playbook, че президентът е „изцяло фокусирана върху настоящия мандат и ключовите предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Това включва срещите на Г-7 и Европейския съвет, които провеждат тази седмица“. Говорителят добави, че „на по-късен етап ще има време за размисъл относно 2029 г.“.

Възможно ли е изобщо? Докато за председателите на Европейския съвет договорите на ЕС налагат ограничение до два мандата, за председателя на Комисията няма такова правило (досега единствено Жак Делор е служил три последователни мандата, макар и за общо 10 години). Фон дер Лайен ще бъде на 70 години по време на изборите за ЕС през 2029 г.

По-широката картина: Поддръжниците на председателя на Комисията твърдят, че по-строгият контрол отгоре е помогнал на ЕС да реагира на големите предизвикателства, включително войната на Русия в Украйна и растящите търговски търкания със САЩ. Критиците обаче осъждат това, което определят като прекомерно централизиран стил на управление през втория ѝ мандат.

Битка за умовете и сърцата: Друг служител на ЕС потвърди, че Зайберт е направил коментарите по време на вечеря във вторник вечерта в началото на юни, на която са присъствали около 15 висши служители на Комисията. Началникът на кабинета на фон дер Лайен организира подобни вечери на фона на растящото недоволство срещу институционалната реформа, която поставя няколко генерални дирекции на Комисията пред закриване или сливане.

Въпросът за дълголетието: Един от присъстващите е притиснал Зайберт с въпроса защо един президент би изразходвал политически капитал за институционално пренареждане толкова късно в мандата си, освен ако не очаква да остане достатъчно дълго, за да се възползва от него. Зайберт е повторил три отделни пъти, че фон дер Лайен няма да се кандидатира отново, като същевременно е отбелязал, че преструктурирането далеч не е окончателно оформено, потвърждава вторият източник.

Преобладаваща тревога: Дебатът около преструктурирането отваря по-широки дискусии за посоката на Комисията. Някои служители на вечерята са поискали да разберат кой ще наследи фон дер Лайен на кормилото, твърди четвърти висш служител на ЕС, участващ в по-широките обсъждания около прегледа на ведомствата.

Важните новини накратко

Г-7 СЕ ОБЕДИНЯВА: Лидерите на Групата на седемте, включително американският президент Доналд Тръмп, приеха съвместна декларация снощи, с която обещават да засилят военната подкрепа за Украйна и да затегнат санкциите срещу Русия. Това стана след изненадващо оптимистичен ден на преговори.

Г-7 И ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ: Брюксел избира диалога пред ескалацията по въпросите на изкуствения интелект. Европейските лидери и Тръмп сядат на една маса днес с главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей.

ХОРАТА НА МАКРОН АТАКУВАТ БАРДЕДА: Лоялист на френския президент Еманюел Макрон нападна остро Жордан Бардела преди президентската надпревара през 2027 г., заявявайки, че позицията на лидера на „Национален сбор“ относно миграцията е „огромна измама“.

ПАРЛАМЕНТАРНАТА МАТЕМАТИКА: Чешкият евродепутат Никола Бартушек се присъедини към Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) – знак, че политическите групи вече преброяват силите си преди междинното пренареждане на Парламента през януари 2027 г.

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ТЪРГОВСКА ВОЙНА: Лидерите на ЕС не отиват на Европейския съвет тази седмица с нагласата за война с Китай, но настроенията се втвърдяват, тъй като Брюксел се фокусира върху балансирането на обтегнатите икономически отношения.

ЕНЕРГИЙНИТЕ СЪТРЕСЕНИЯ СА В ХОД: Пазарите приветстваха временното споразумение между САЩ и Иран, което свали цените на петрола и газа. Енергийното главоболие на Европа обаче далеч не е приключило.

Трансатлантическа терапия: Демократите на помощ?

Членове на Демократическата партия в Конгреса на САЩ се представят пред служители на ЕС като надеждни партньори – особено по отношение на климата – докато Брюксел търси начини да запази трансатлантическото сътрудничество.

Време за разговори: Американската делегация трябва да се срещне днес с изпълнителния заместник-председател на Комисията Тереса Рибера и служители от кабинета на комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, след разговорите с комисаря по климата Вопке Хукстра в понеделник.

Все още в играта: „Посланието е, че Съединените щати все още са в играта с климата. Срещнахме препятствие на пътя с настоящата администрация на Тръмп, но не ни отписвайте“, заяви конгресмен Сидни Камлагер-Даув пред POLITICO. Делегацията посочи продължаващата подкрепа от страна на бизнеса, както и от управляваните от демократи щати и местни власти.

Дългата игра: Конгресмен Дебора Рос заяви, че нейната партия се надява да укрепи двустранните ангажименти, ако си върне контрола над Конгреса след междинните избори през ноември. Демократите могат да оглавят ключови комисии по външни работи, бюджет, търговия и финанси, което ще донесе „много по-отворен подход за работа с Европа“, включително по отношение на помощта за Украйна и сътрудничеството в областта на изкуствения интелект.

От къща на къща: Европейският парламент също засили контактите си с Конгреса по време на втория мандат на Тръмп. Президентът Роберта Мецола назначи дългогодишния си съветник Амели Гиземан за ръководител на офиса на Парламента във Вашингтон. „Тъй като напрежението между Белия дом и Комисията нарасна, комуникацията между Конгреса на САЩ и Европейския парламент също се засили“, каза висш служител на Парламента, пожелал анонимност.

Кратък наръчник: Какво е ETS?

Най-големият производител на стомана в Европа и най-голямата химическа компания в света настояват за спиране на въвеждането на Схемата за търговия с емисии на ЕС (ETS), защото им струва твърде скъпо.

Как работи тя? Система поставя лимит върху общото количество емисии на парникови газове и принуждава големите замърсители да купуват разрешителни за всеки тон въглерод, който отделят. Това има за цел да създаде финансов стимул за екологизиране.

Първоначалната идея беше в обращение да има фиксиран брой разрешителни, но индустрията твърди, че фактори като високите цени на енергията и конкуренцията от Китай правят схемата неработеща.

Бисери от „включения микрофон“

Лидерите на срещите на върха на Г-7 понякога забравят, че камерите, които записват всяко тяхно движение, слушат и разговорите им. Ето някои от най-интересните моменти, уловени от микрофоните в Евиан-ле-Бен:

Джорджа Мелони за пушенето: Попитана от Фридрих Мерц дали е пушила цигара тази сутрин, италианският премиер отговори, че не е пушила „от първи май“. Канадският премиер Марк Карни я попита: „С никотинов пластир ли си?“.

Карни за електромобилите: Канадският лидер беше чут да говори с Тръмп, вероятно визирайки сделката на Карни с Китай за електрически превозни средства: „По-малко от 3 процента от нашия пазар, 49 000 коли“, каза той, добавяйки: „Това е таван... Мислех, че всъщност ще ти хареса“. Тръмп отговори: „Това е добре. Харесва ми.“

Макрон за срещата с Тръмп: „Вчера имахме трудна дискусия пред камерите“, каза той на украинския президент Володимир Зеленски, имайки предвид разговора си с Тръмп.

Часовникът на Макрон: Забелязвайки, че Макрон е оставил ръчния си часовник в залата за срещи, Карни каза: „Той си остави часовника тук. Часовникът му е в нас“. Тръмп се намеси: „Дай ми го, щом го е оставил. Дай го насам.“

Кой остава и кой си отива

Евродепутатите ще гласуват днес правилата за връщане на мигранти, които имат за цел да направят експулсирането на неуспелите кандидати за убежище по-бързо и по-ефективно, включително чрез разрешаване на държавите да създават депортационни центрове („хъбове“) извън пределите на ЕС.

„Този регламент казва на всички, че ние, а не трафикантите, решаваме кой може да остане в Европейския съюз и кой трябва да си тръгне“, заяви вчера пред евродепутатите комисарят по миграцията Магнус Брунер.

По-строгите правила бяха договорени с подкрепата на дясноцентристката Европейска народна партия (ЕНП), десните ЕКР и десните групи „Патриоти за Европа“ и „Европа на суверенните нации“. Левите и центристките групи се противопоставиха на правилата поради опасения, че те отварят вратата за нарушаване на човешките права.

Още 5 неща, за които се говори

ВИКТОР ОРБАН СЕ ЗАВРЪЩА: Бившият унгарски премиер е в Брюксел днес, за да разговаря с журналисти и евродепутати от „Патриоти за Европа“ – първото му посещение след изборната му загуба през април.

СОФИЯ КАЗВА „НЕ“: България сигнализира, че се противопоставя на части от 21-вия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, според двама дипломати.

БРИТАНЦИТЕ ИДВАТ: Дългоочакваната съвместна среща на върха ЕС–Великобритания е насрочена за 22 юли в Брюксел, тъй като премиерът Киър Стармър настоява за по-тесни връзки и рестартиране на отношенията с блока.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ГУБИ ПОЗИЦИИ: Здравеопазването се превръща в „зона с по-нисък приоритет“ в преструктурирането на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“ (DG GROW) на Комисията, според вътрешни имейли.

АРТЕФАКТИ СЕ ВРЪЩАТ: Германия и Полша отбелязват 35 години от своя договор за добросъседство с нов пакт за отбрана и връщането на заграбени артефакти (включително златен пръстен от XVI век, принадлежал на крал Сигизмунд I).

Бюджетни кавги: Кипър под приятелски огън

Вече видяхме вълна от критики от северните страни срещу скромните съкращения на бюджета, предложени от Кипър (който държи ротационното председателство). Но южните тежки сили Италия и Испания използваха министерските дискусии във вторник, за да добавят своите опасения.

Италианското оплакване: „Не смятаме, че традиционните политики земеделието и регионалните плащания са достатъчно защитени“, заяви италианският министър по европейските въпроси Томазо Фоти, отбелязвайки, че Италия рискува да загуби 37 милиарда евро от фондовете на ЕС по време на следващия седемгодишен бюджетен цикъл.

С такива приятели... Испанският министър за ЕС Фернандо Сампедро повтори критиките, заявявайки, че предложените от Никозия съкращения от два процента в общия размер на бюджета са прекомерни.

Други бенефициенти на средства от ЕС обаче, включително Полша, Португалия, Словакия, Гърция и България, приветстваха предложението на Кипър. Въпросът отново ще бъде разгледан от лидерите в петък сутринта.

Брюкселски ъгъл

ВРЕМЕТО: Максимална температура от 24°C. Облачно със слънчеви излизания.

НОВА МРЕЖА: Изключително ексклузивната европейска социална мрежа W Social ще проведе публично бета представяне днес в Европейския квартал, позиционирайки се като местна алтернатива на „манипулациите с изкуствен интелект и координираната дезинформация“ в американските платформи.

КОТКАТА НА ПРЕМИЕРА ПРОГНОЗИРА: Помните ли октопода Паул, който предсказваше победителите на Световното първенство през 2010 г.? Е, Максимус Тексторис Пулхер – котаракът на белгийския премиер Барт Де Вевер, сега върви по неговите стъпки. Но дали ще бъде толкова точен? Максимус прогнозира победа за Белгия в първия мач срещу Египет, който обаче завърши наравно.

КОМИСАР ПО ДРОГАТА: Регион Брюксел-Столица стартира процедура за подбор на регионален комисар по наркотиците, който да координира борбата срещу трафика на дрога.

Дневен ред за деня