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Politico: Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на ЕК

Решението идва на фона на политически дебати в ЕС и предстоящи ключови срещи на върха, съобщава изданието

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 11:40
Politico: Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на ЕК
Източник: AP/БТА

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да се кандидатира за трети мандат начело на изпълнителния орган на Европейския съюз. Това са заявили двама високопоставени служители, цитирани от изданието Politico.

Според информацията темата за бъдещите ѝ планове след 2029 г. е била повдигната по време на частна вечеря на висши европейски служители. Поводът е бил обсъждане на планирано преструктуриране на Европейската комисия, което част от присъстващите са възприели като възможна концентрация на власт.

Началникът на кабинета на фон дер Лайен - Бьорн Зайберт, е заявил по време на разговора, че председателят на ЕК няма интерес към трети мандат. По думите на източниците това е било използвано като аргумент срещу твърденията, че реформите целят допълнителна централизация.

От Европейската комисия коментираха, че Урсула фон дер Лайен е „изцяло съсредоточена върху настоящия мандат и ключовите предизвикателства, пред които Европа е изправена днес“. Говорител на институцията допълни, че приоритет в момента са предстоящите срещи на върха на Г-7 и Европейския съвет.

„Ще има време за размисъл относно 2029 г. на по-късен етап“, посочи говорителят.

Според анализ на Politico поддръжниците на фон дер Лайен подчертават, че по-строгият управленски контрол е помогнал на Европейския съюз да реагира на редица кризи, включително войната на Русия срещу Украйна и засиленото търговско напрежение със САЩ. Критиците обаче определят този стил на управление като прекалено централизиращ.

В публикацията се припомня, че за разлика от председателите на Европейския съвет, които са ограничени до два мандата, за председателя на Европейската комисия няма формално ограничение за броя на мандатите. Единственият случай на три последователни мандата е този на Жак Делор, който ръководи Комисията в периода 1985–1995 г.

При евентуални избори за Европейски парламент през 2029 г. Урсула фон дер Лайен ще бъде на 70 години, отбелязва още Politico.

Председателят на Европейската комисия се избира за петгодишен мандат след европейските избори, като кандидатурата се предлага от Европейския съвет и се одобрява от Европейския парламент. В практиката изборът често е резултат от политически компромиси между водещите политически семейства в ЕС.

Урсула фон дер Лайен заема поста председател на Европейската комисия от 2019 г., като настоящият ѝ мандат започна след европейските избори през 2024 г. и ще продължи до 2029 г.

През последните години Европейската комисия под нейно ръководство беше изправена пред редица предизвикателства, включително пандемията от COVID-19, войната в Украйна, енергийната криза и засилващото се напрежение в световната търговия.

Дискусиите около концентрацията на власт в рамките на Комисията и стила на управление са периодична тема в европейските институции и политическите среди, като различни държави членки и евродепутати често изразяват различни позиции по въпроса за баланса между ефективност и институционален контрол.

Редактор: Василена Василева
Източник: Politico    
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