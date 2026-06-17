Челен удар между кола и камион в Благоевградско: Двама загинаха, а трима са тежко ранени

Д вама души загинаха, а трима бяха тежко ранени при катастрофа между лек автомобил и товарен камион с ремарке на пътя между благоевградските села Черна Места и Аврамово.

Инцидентът е станал около 14:30 часа във вторник, съобщиха от полицията.

По първоначална информация товарен автомобил с ремарке, управляван от 44-годишен мъж от гоцеделчевското село Мосомище, е навлязъл частично в лентата за насрещно движение при десен завой. Последвал челен сблъсък с лек автомобил, зад волана на който е бил 45-годишен мъж от село Конарско.

Ударът е бил изключително силен. На място са загинали водачът на лекия автомобил и 56-годишна жена, пътувала в колата.

Тежко пострадали са още три жени, които също са били в автомобила. 23-годишна пътничка е с гръдни травми, счупвания на двете раменни кости и фрактура на гръбначен прешлен, предаде NOVA. Друга жена на 52 години е получила счупвания на раменна кост и предмишница, а 55-годишна пътничка е със счупване на бедрена кост.

Ранените са транспортирани за лечение в болнично заведение, като състоянието им се следи от лекарите.

На мястото на инцидента са извършени огледи от екипи на полицията и разследващи органи. Движението в района е било затруднено заради необходимостта от разчистване на пътното платно и извършване на процесуално-следствени действия.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача на товарния автомобил са отрицателни.

За случая е уведомена Окръжната прокуратура в Благоевград. Образувано е досъдебно производство, а разследването трябва да установи всички обстоятелства и точните причини, довели до тежкия пътен инцидент.

Катастрофата е поредният тежък случай по пътищата в Югозападна България през последните седмици. Данните на МВР показват, че челните сблъсъци продължават да бъдат сред най-тежките пътнотранспортни произшествия, като често водят до фатални последици за участниците в движението.

Регионът на Благоевград и Югозападна България остава сцена на серия от тежки инциденти, които налагат постоянен анализ на пътната обстановка и безопасността. Преди сегашния случай, в края на февруари 2025 г., на пътя между Хаджидимово и Блатска стана катастрофа с четирима пострадали, сред които две деца, след като товарен автомобил навлезе в лентата за насрещно движение поради несъобразена скорост.

Тогава органите на МВР – Благоевград образуваха досъдебно производство, подчертавайки необходимостта от спазване на пътните условия.

Още по-рано, в средата на лятото на предходна година, друг тежък инцидент на главен път Е-79 край тунел „Железница“ завърши с удар на лек автомобил в дърво. Случаят привлече вниманието на обществеността не само заради ранените, но и заради установената липса на осева линия след преасфалтиране на участъка.

Последвалите институционални действия бяха ограничени до разчистване на платното и регулиране на трафика, без последващи публични данни за промяна в инфраструктурната поддръжка.В историята на региона влиза и случаят край село Баничан, община Гоце Делчев, където 57-годишен мъж загуби живота си при пътен инцидент.

Всеки от тези случаи, включително катастрофата край Разлог между селата Черна Места и Аврамови колиби, се разследва по стандартната процедура на Окръжната прокуратура, но повтарящият се механизъм на челните сблъсъци остава основен обект на проверка от страна на разследващите органи.

Статистиката от досъдебните производства в областта потвърждава, че системните фактори, като несъобразена скорост и навлизане в насрещното движение, продължават да бъдат водещи при фаталните произшествия.