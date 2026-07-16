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Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

Маргарита Костадинова

16 юли 2026, 11:52
Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода
Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.   
Източник: Омбудсман на Р България/Пресцентър

Хиляди столичани ще останат без топла вода за цяла седмица през август - и омбудсманът Велислава Делчева вече е скочила в защита на потребителите.

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров, след като дружеството обяви, че от 3 до 10 август ще спре топлата вода на клиентите, захранвани от ТЕЦ "София". Причината - годишният планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа.

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Делчева не оспорва нуждата от ремонт, но иска нещо съвсем конкретно - хората да не плащат за услуга, която не са получили.

"Смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от "Топлофикация София" ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени", пише омбудсманът в писмото си.

С други думи - ако няма топла вода, няма и сметка за нея. Позиция, която мнозина потребители отдавна чакаха да чуят от институция.

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В писмото си омбудсманът настоява ремонтът да приключи стриктно в обявения осемдневен срок, но отива и крачка по-нататък - пита дали изобщо не може да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани.

Делчева обръща внимание и на друг болезнен за софиянци проблем - разровените улици и тротоари след намеса на "Топлофикация". Омбудсманът настоява всички обекти по време на ремонта да бъдат обезопасени, а разкопаните настилки - възстановени своевременно, а не с месеци по-късно, както се случва нерядко в столицата.

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В писмото си общественият защитник подчертава, че открития диалог с клиентите е ключов за доверието между дружеството и хората, които плащат сметките си всеки месец - независимо дали са получили топла вода, или не.

Остава да видим дали "Топлофикация София" ще се вслуша в исканията на омбудсмана, или августовските сметки отново ще предизвикат вълна от недоволство сред столичани.

Редактор: Маргарита Костадинова
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