Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Хиляди столичани ще останат без топла вода за цяла седмица през август - и омбудсманът Велислава Делчева вече е скочила в защита на потребителите.

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров, след като дружеството обяви, че от 3 до 10 август ще спре топлата вода на клиентите, захранвани от ТЕЦ "София". Причината - годишният планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа.

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Делчева не оспорва нуждата от ремонт, но иска нещо съвсем конкретно - хората да не плащат за услуга, която не са получили.

"Смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от "Топлофикация София" ЕАД в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени", пише омбудсманът в писмото си.

С други думи - ако няма топла вода, няма и сметка за нея. Позиция, която мнозина потребители отдавна чакаха да чуят от институция.

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В писмото си омбудсманът настоява ремонтът да приключи стриктно в обявения осемдневен срок, но отива и крачка по-нататък - пита дали изобщо не може да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за столичани.

Делчева обръща внимание и на друг болезнен за софиянци проблем - разровените улици и тротоари след намеса на "Топлофикация". Омбудсманът настоява всички обекти по време на ремонта да бъдат обезопасени, а разкопаните настилки - възстановени своевременно, а не с месеци по-късно, както се случва нерядко в столицата.

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В писмото си общественият защитник подчертава, че открития диалог с клиентите е ключов за доверието между дружеството и хората, които плащат сметките си всеки месец - независимо дали са получили топла вода, или не.

Остава да видим дали "Топлофикация София" ще се вслуша в исканията на омбудсмана, или августовските сметки отново ще предизвикат вълна от недоволство сред столичани.