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С офийският районен съд остави за постоянно в ареста тримата младежи на 14, 15 и 16 години, обвинени в блудство с непълнолетно момиче. Магистратите са уважили искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение, предаде NOVA.

Разследването продължава, а институциите предприемат мерки за подкрепа на пострадалото момиче и ограничаване на разпространението на видеозаписите от насилието.

Искат постоянен арест за тримата непълнолетни, обвинени в блудство с момиче

На излизане от съдебната зала прокурор Георги Георгиев потвърди, че тримата обвиняеми остават в ареста. Той отказа да разкрие подробности по случая, но посочи, че въпреки ранния етап на разследването вече са извършени множество следствени действия и предстоят още.

Тримата младежи досега не са попадали в полезрението на социалните служби. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред NOVA. По думите ѝ на момичето е осигурена психологическа помощ, а социалните работници ще работят и с обвиняемите, и с техните семейства.

По информация за инцидента в жилището е имало парти с повече от десет души. Полиция пристигнала след сигнал за шум, но служителите само предупредили присъстващите и напуснали адреса.

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И тримата обвиняеми са неосъждани, но единият има криминални прояви, свързани с кражби. Случаят стигнал до институциите след сигнал от майка, която видяла видеоклип с блудствени действия в социалните мрежи и уведомила компетентните органи. Държавната агенция за закрила на детето е поискала записите да бъдат премахнати от онлайн платформите.

Социалните служби вече разговарят с пострадалото момиче и близките му. Предстои оценка на семейната и социалната среда, за да се изяснят обстоятелствата около насилието и необходимите мерки за подкрепа. Според Ефремова тази работа изисква време и не може да бъде извършена незабавно. Предвижда се социалните работници да разговарят и с тримата обвинени младежи, както и да насочат семействата им към подходяща помощ.

Пълното премахване на видеозаписите от интернет остава сериозно предизвикателство. От ГДБОП обясняват, че възможностите за контрол са особено ограничени, когато материалите се разпространяват в т.нар. тъмна мрежа или чрез лични съобщения между потребители. След като веднъж попадне онлайн, подобно съдържание трудно може да бъде заличено напълно.