Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

Велислава Делчева е сезирала председателя на КЕВР Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков

16 януари 2026, 13:03
Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено
Източник: iStock Photos/Getty Images

О мбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков поради множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Омбудсманът поиска проверка на „Топлофикация София“

Поводът са десетките сигнали на граждани за сериозни и повтарящи се прекъсвания на топлоподаването в различни райони на столицата. Хиляди битови клиенти в четири микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 3, 4, 5 и част от 6-ти, са останали без парно и топла вода от 9:00 ч. на 15 януари 2026 г., като обявеният срок за възстановяване на услугите е днес (16 януари 2026 г.) до 14:00 ч, се посочва в съобщението.

Делчева обръща внимание, че същите тези потребители са били засегнати от аналогично аварийно спиране и миналата седмица в периода 6-8 януари.

Тя допълва, че аварийно спиране на парното и топлата вода е обявено за днес от 9:15 до 23:59 ч. и в другите шест микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. В интуицията на омбудсмана постъпват сигнали за чести непланови прекъсвания на топлоснабдяването и от жители на ж.к. „Дианабад“ и ж.к. „Младост 3“.

Скандал с топлото във Велико Търново, намеси се омбудсманът

„Според публично известна информация много продължителен теч от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, активен към 16 януари 2026 г., наводнява мазета на бл. 21 в ж.к „Изток“. Изтичането на гореща па́ра в сградата и в междублоковото пространство в района буди тревоги за опасно рушене на основите на сградата, както и за разхищаване на топлинна енергия, която впоследствие ще бъде отчетена като загуби по мрежата на дружеството и всички клиенти ще заплатят за нея чрез високи цени на топлинната енергия“, посочва омбудсманът.

Центърът на София без ТЕЦ и топла вода

Делчева информира още, че потребители сигнализират и за продължителни течове от съоръжения на столичната топлофикация на различни адреси в гр. София. Омбудсманът даде пример с теч, възникнал през ноември 2025 г., който наводнява мазето на жилищна сграда в столичен квартал. „След незабавно подаден сигнал до „Топлофикация София“ ЕАД, районният техник е посетил адреса и е спрял топлоподаването. Оттогава в продължение на повече от два месеца аварията не е отстранена, а живущите в сградата са лишени от отопление и гореща вода. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са удължавани няколкократно, като последната дата, определена от дружеството, е 30 януари 2026 г.“, посочва омбудсманът.

Делчева припомня още, че през декември миналата година аварии на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм и на главно стебло с диаметър 600 мм, собственост на столичната топлофикация са довели до спиране на отоплението и горещото водоснабдяване на десетки хиляди домакинства в южните квартали на София, както и на редица лечебни заведения.

Прокуратурата влиза в "Топлофикация", как ще ни компенсират

„Съгласно Закона за енергетиката и лицензионните условия „Топлофикация София“ ЕАД е длъжно да обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия. Предвид разпоредбите на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в София, дружеството би следвало да заплаща неустойка на засегнатите клиенти, в случай че по своя вина не отстрани в срок от 48 часа повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции“, посочва още Делчева.

Нов шамар за софиянци от "Топлофикация"

Омбудсманът призовава за проверка за причините, довели до възникването на аварии с такъв широк обхват в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД през декември 2025 г. и януари 2026 г., се посочва в съобщението.

През 2025 г. жалбите до омбудсмана срещу топлофикационните дружества са близо 700. Тези, свързани с ВиК услугите, са над 570, съобщиха от пресцентъра на институцията на националния омбудсман в края на 2025. Оттам отбелязват, че водата и парното са сред най-сериозните проблеми на гражданите.

Източник: БТА/Петра Куртева    
