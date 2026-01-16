Омбудсманът поиска проверки на честите аварии с парното и компенсации за хората, останали на студено

О мбудсманът Велислава Делчева сезира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Пламен Младеновски и министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков поради множеството течове и аварийни спирания на топлоподаването в София. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Омбудсманът поиска проверка на „Топлофикация София“

Поводът са десетките сигнали на граждани за сериозни и повтарящи се прекъсвания на топлоподаването в различни райони на столицата. Хиляди битови клиенти в четири микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 3, 4, 5 и част от 6-ти, са останали без парно и топла вода от 9:00 ч. на 15 януари 2026 г., като обявеният срок за възстановяване на услугите е днес (16 януари 2026 г.) до 14:00 ч, се посочва в съобщението.

Делчева обръща внимание, че същите тези потребители са били засегнати от аналогично аварийно спиране и миналата седмица в периода 6-8 януари.

Тя допълва, че аварийно спиране на парното и топлата вода е обявено за днес от 9:15 до 23:59 ч. и в другите шест микрорайона на ж.к. „Люлин“ – 1, 2, 7, 8, 9 и 10. В интуицията на омбудсмана постъпват сигнали за чести непланови прекъсвания на топлоснабдяването и от жители на ж.к. „Дианабад“ и ж.к. „Младост 3“.

„Според публично известна информация много продължителен теч от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, активен към 16 януари 2026 г., наводнява мазета на бл. 21 в ж.к „Изток“. Изтичането на гореща па́ра в сградата и в междублоковото пространство в района буди тревоги за опасно рушене на основите на сградата, както и за разхищаване на топлинна енергия, която впоследствие ще бъде отчетена като загуби по мрежата на дружеството и всички клиенти ще заплатят за нея чрез високи цени на топлинната енергия“, посочва омбудсманът.

Делчева информира още, че потребители сигнализират и за продължителни течове от съоръжения на столичната топлофикация на различни адреси в гр. София. Омбудсманът даде пример с теч, възникнал през ноември 2025 г., който наводнява мазето на жилищна сграда в столичен квартал. „След незабавно подаден сигнал до „Топлофикация София“ ЕАД, районният техник е посетил адреса и е спрял топлоподаването. Оттогава в продължение на повече от два месеца аварията не е отстранена, а живущите в сградата са лишени от отопление и гореща вода. Сроковете за възстановяване на топлоподаването са удължавани няколкократно, като последната дата, определена от дружеството, е 30 януари 2026 г.“, посочва омбудсманът.

Делчева припомня още, че през декември миналата година аварии на магистрален топлопровод с диаметър 900 мм и на главно стебло с диаметър 600 мм, собственост на столичната топлофикация са довели до спиране на отоплението и горещото водоснабдяване на десетки хиляди домакинства в южните квартали на София, както и на редица лечебни заведения.

„Съгласно Закона за енергетиката и лицензионните условия „Топлофикация София“ ЕАД е длъжно да обезпечава сигурността на снабдяването, непрекъснатостта и качеството на топлинната енергия. Предвид разпоредбите на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в София, дружеството би следвало да заплаща неустойка на засегнатите клиенти, в случай че по своя вина не отстрани в срок от 48 часа повреди в топлопреносната мрежа и абонатните станции“, посочва още Делчева.

Омбудсманът призовава за проверка за причините, довели до възникването на аварии с такъв широк обхват в топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД през декември 2025 г. и януари 2026 г., се посочва в съобщението.

През 2025 г. жалбите до омбудсмана срещу топлофикационните дружества са близо 700. Тези, свързани с ВиК услугите, са над 570, съобщиха от пресцентъра на институцията на националния омбудсман в края на 2025. Оттам отбелязват, че водата и парното са сред най-сериозните проблеми на гражданите.