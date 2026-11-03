България

Хиляди домакинства без нормално топлоснабдяване: Омбудсманът поиска обяснения от „Топлофикация“

Стотици жалби сигнализират за продължителни прекъсвания на топлата вода в източните квартали на столицата и липса на ясни срокове за възстановяване

3 ноември 2026, 14:55
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  • Омбудсманът иска спешно изслушване заради честите аварии на „Топлофикация София“, оставили хиляди домакинства без топла вода.
  • Ремонтите изостават – към септември са изпълнени едва 19% от инвестиционната и 31% от ремонтната програма.
  • Прекъсванията продължават с месеци в някои райони, а течове на гореща вода създават опасения за безопасността на сградите.

Омбудсманът поиска компенсации и проверки заради липсата на топла вода за хиляди домакинства в столицата

Омбудсманът Велислава Делчева се обърна към председателя и членовете на Комисията по енергетика към 52-рото Народно събрание с предложение за спешно изслушване на отговорните институции и ръководството на „Топлофикация София“ ЕАД заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоснабдяването в източните райони на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Повод за реакцията са стотиците жалби и сигнали, постъпили в институцията. Гражданите съобщават за чести аварийни спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена. Засегнати са хиляди домакинства в кварталите „Изток“, „Дианабад“, „Полигона“, „Младост 1“, „Младост 1А“, „Младост 2“, „Младост 3“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Дружба 1“, „Дружба 2“ и други райони на столицата.

Делчева предлага парламентарната Комисия по енергетика да изслуша ресорния министър, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, кмета на Столична община, председателя на Столичния общински съвет, председателя на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателя на КЕВР. Целта е да бъдат изяснени причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, наличният ресурс за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на нормалното топлоснабдяване.

Омбудсманът сезира министъра на енергетикатa за „Топлофикация София“

Въпреки обявения планов ремонт и профилактика на съоръженията в периода от 28 август до 13 септември, след приключването им последваха множество аварии. В редица случаи отстраняването им надхвърля нормативно определения 48-часов срок, се посочва в съобщението. В някои сгради прекъсванията на топлоснабдяването, включително плановите и последвалите аварийни спирания, са с обща продължителност над два месеца, а проблемите продължават и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Омбудсманът обръща внимание на ситуацията и с оглед на данните, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври 2026 г. Според тях към септември „Топлофикация София“ ЕАД е изпълнило едва около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма. Делчева посочва, че продължителното лишаване на гражданите от топла вода, липсата на предвидимост и недостатъчната информация за сроковете за отстраняване на авариите изискват своевременна реакция от всички компетентни институции.

Тя допълва, че са обезпокоителни и сигналите за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. Според гражданите в някои случаи те водят до наводняване на приземни етажи и създават риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите. Това налага своевременна проверка и оценка на потенциалните рискове за безопасността на живеещите.

Обещанието на „Топлофикация“ е ремонтите да приключат до средата на ноември, каза пред журналисти кметът на София Васил Терзиев в средата на октомври.

Източник: BTA Bulgaria    
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