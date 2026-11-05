Окончателно: Оставиха в ареста турския гражданин, обвинен за убийството на Слави Бинев

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С офийският апелативен съд остави за постоянно в ареста турския гражданин Еюп Темиз, обвинен за убийството на Слави Бинев. Съдебният състав потвърди решението на по-долната инстанция. Заседанието се проведе при закрити врата.

Според съда съществува опасност Темиз да се укрие или да извърши друго престъпление, ако му бъде наложена по-лека мярка за неотклонение.

Пред медиите адвокатът му Тезгюл Лютфиева заяви, че не ѝ е била предоставена възможност да се запознае с показанията на четирима нови свидетели по делото.

Какво показват свидетелските показания

При първоначалното разглеждане на мярката за неотклонение стана ясно, че на срещата, по време на която е настъпил фаталният инцидент, са присъствали обвиняемият и още двама души, които впоследствие са били разпитани като свидетели по делото.

Според представената тогава информация показанията им подкрепят с достатъчна степен на достоверност обвинението срещу Темиз.

Единият от свидетелите е заявил, че е видял как тялото пада след изстрела. Другият е посочил, че Темиз му е признал, че е застрелял Бинев.

Защитата оспорва доказателствата

При предишното заседание адвокат Тезгюл Лютфиева заяви пред съда, че фактите по делото сочат към различна фактическа обстановка от изложената от прокуратурата.

По думите ѝ от свидетелските показания става ясно, че спрямо семейството на Темиз е бил оказан неправомерен натиск, който би могъл да доведе до нерегламентирана намеса на трети лица.

Защитникът призова съда да не се доверява безкритично на показанията на свидетел, посочен като „шофьор-преводач“.

Лютфиева постави под съмнение и показанията на свидетеля Ибрям Ибрямов. Според нея той е дал показания срещу Темиз, преди да бъде официално разпитан, което защитата определя като нарушение на закона. Адвокатът настоя тези сведения да не бъдат приемани със същата доказателствена тежест като останалите показания.

Според защитата няма обосновано предположение, че Темиз е извършил престъплението, за което е обвинен.