Нови бомбени заплахи срещу самолети към България, един кацна извънредно в Пловдив

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Тревога в небето над София: Два самолета от Европа кацнаха под специален режим заради бомбена заплаха

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Б омбени заплахи бяха отправени срещу три самолета, изпълняващи полети към София, в четвъртък сутринта. Две от машините, излетели от Копенхаген и Мадрид, са достигнали крайната си дестинация.

Информацията беше потвърдена за NOVA от Министерството на транспорта.

Третият самолет, пътуващ от Лондон, е бил пренасочен и е кацнал извънредно на летище Пловдив. На място бяха изпратени три автобуса, които да извозят пасажерите до София. За да бъде проверена, машината кацнала на отдалечено място на аеропорта. Според плана за действие в подобни ситуации там бяха изпратени пожарни и линейки.

Вдигнаха МиГ-29 заради бомбените заплахи срещу трите пътнически самолета към България

И трите полета са на авиокомпанията Ryanair и са граждански.

След извършени щателни проверки взривни устройства на борда на самолетите не са открити.

Междувременно от Министерството на отбраната съобщиха, че заради трите сигнала за бомбени заплахи са били активирани екипажи на българските изтребители МиГ-29, които носят бойно дежурство в 3-та авиационна база - Граф Игнатиево.

Дежурните сили и средства на Военновъздушните сили са изпълнили мисия по охрана на въздушното пространство (Air Policing) на 5 ноември 2026 г. Изтребителите са излетели в 10:11 ч. със задача да прехванат и ескортират трите самолета на гражданската авиация, пътуващи към България. Единият от тях е кацнал на летище Пловдив, а другите два – на летище „Васил Левски“ в София.

От Министерството на отбраната уточняват, че при подобни ситуации, по команда от Обединения център за въздушни операции на НАТО, българските изтребители, носещи дежурство за Air Policing, изпълняват задачи по откриване, опознаване и съпровождане на въздухоплавателни средства.

Междувременно агенция Reuters съобщи за бомбена заплаха и срещу самолет на Aer Lingus, изпълняващ полет от Дъблин до Рим. Машината е била отклонена към военновъздушна база в Еврьо, Западна Франция, където е кацнала безопасно. На борда са били 151 пътници и шестима членове на екипажа. По информация на френското правителство всички са в безопасност, а специализирани екипи проверяват самолета.

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Заплахи в цяла Европа

Заплаха е била отправена срещу пътнически самолет, пътуващ от Дъблин към Рим. Той е кацнал извънредно във военна база в близост до Париж.

Сигнали за бомби са подадени и за два пътнически самолета - на авиокомпания Finnair, изпълняващ полет от Хелзинки до Рим, и на Wizz Air, пътуващ от Милано до Варшава. Самолетът на Wizz Air е бил пренасочен към Виена. Полетът на Finnair от Хелзинки до Рим е бил ескортиран до италианската столица от изтребител, след което самолетът е проверен от специалисти по обезвреждане на взривни устройства. Информацията е потвърдена от говорител на летището.

Четири самолета, пътуващи към Прага, също получиха заплахи за бомба. Полицията се подготвя за кацането им, съобщиха от чешката полиция в социалната мрежа X, като уточниха, че според тях вероятността заплахите да са реални е ниска. След кацането всички самолети ще бъдат проверени от специалисти по взривни вещества, допълват чешките власти.

Полет от Варшава кацна безопасно на летище Брюксел след получен сигнал за съмнителна ситуация. Операторът на летището потвърди, че не са били необходими допълнителни мерки за сигурност. Самолетът е на полската авиокомпания LOT и е излетял от Варшава. След проверка на Федералната полиция и оценка на ситуацията, не са били необходими допълнителни мерки.

Поредна заплаха за бомба е била отправена на полет на Wizz Air, пътуващ от Милано до Букурещ, съобщи румънската разузнавателна служба. Самолетът е кацнал благополучно в румънската столица. Представители на летището заявиха, че 200 пътници са били евакуирани и са били задействани аварийни процедури в сътрудничество с държавните институции.

Поредица от заплахи през последните дни

Новите сигнали идват на фона на поредица от подобни случаи в Европа през последните дни.

Във вторник, 3 ноември, бомбени заплахи засегнаха най-малко седем пътнически самолета в различни европейски държави. Два от тях изпълняваха полети до София - от Бергамо и Дъблин. И двете машини кацнаха на летище „Васил Левски“ без отклонение от маршрутите си.

„Гранична полиция“ с подробности за бомбените заплахи към самолетите от Бергамо и Дъблин

На борда на самолета от Бергамо е имало 176 пътници и седем души екипаж. Били са чекирани 29 багажа, като не е имало опасни товари. Машината кацна в София в 11:13 ч.

Около два часа по-късно, в 13:36 ч., на летището пристигна и самолетът от Дъблин. На борда му са били 186 пътници и шестима членове на екипажа, а чекираният багаж е бил 56 броя. И в този случай не е имало опасни товари.

След кацането и двата самолета бяха проверени от компетентните служби. Не бяха открити взривни устройства.

В рамките на същата серия от сигнали бяха засегнати полети на Ryanair, Wizz Air, LOT и SAS до различни европейски градове. Някои самолети бяха отклонени към други летища, а други кацнаха по разписание и бяха проверени. Всички сигнали се оказаха фалшиви, съобщиха международните агенции.

Ден по-рано, на 2 ноември, самолет на Wizz Air, изпълняващ полет от Лондон до София, беше отклонен към Будапеща заради бомбена заплаха, получена по време на полета. Унгарски изтребител „Грипен“ ескортира машината до летището в унгарската столица. При последвалите проверки не беше открита опасност.

Разследващите продължават да работят по установяването на източника на сигналите.